Рубль может укрепить свои позиции

Азиатские индексы в красном, нефть снижается, доллар укрепляется. Однако «Кремлёвский доклад» пока не принёс реализации наиболее негативного сценария по новым американским ограничениям. Более того, есть вероятность, что ситуация с настойчивостью демократов в Вашингтоне развернётся на 180 градусов. Поэтому российский рынок, если и снизится, то незначительно, реагируя лишь на слабость нефти. Рубль, напротив, может даже укрепить свои позиции, поскольку наиболее сильные опасения касались ограничений на покупку российских активов.