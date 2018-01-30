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Рублю не увернуться от снижения нефтяных котировок


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В понедельник, 29 января, рубль продемонстрировал околонулевую динамику против американского доллара и закрылся незначительным ростом против единой валюты.

Курс доллара повысился на 0,08%, до 56,32 руб., курс евро понизился на 0,10%, до 69,72 руб.

В ходе европейских торгов курс доллара повышался до 56,53 руб., а торговая сессия закрылась на уровне 56,32 руб. за «американца». Рубль проигнорировал все негативные факторы вчерашнего дня. 

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,5%, до $69,46 за баррель. Индекс доллара завершил торги ростом. Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,10%, до $142,20. Госдепартамент США заявил, что новые антироссийские санкции будут введены против структур, осуществляющих крупные сделки с оборонным сектором и разведкой РФ. 

Новая волна антироссийских санкций была ожидаемой, ее влияние на российский валютный рынок будет ограниченным.

Я так понимаю, что отсутствие разговоров на тему возможных санкций на российский госдолг помогли курсу рубля удержаться в районе 56,32 руб. за доллар США. Курс евро отступил к 69,77 руб. на фоне продаж евро на форекс из-за начавшейся восходящей коррекции по доллару США.

Во вторник, 30 января, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,58%, до $68,99. Ожидаю, что торги на Московской биржи откроются ростом по доллару и евро. В понедельник рублю удалось проигнорировать негативные факторы. Сегодня ему вряд ли удастся от них увернуться.

Во вчерашнем обзоре я написал, что падение индекса RGBI ниже 142,22 стоит расценивать как негативный сигнал для долгового рынка и рубля. Индекс закрылся ниже указанного уровня. Если на открытии Московской биржи по RGBI усилится нисходящая тенденция, то на фоне дешевеющей нефти и дорожающего «американца» курс рубля вернется к уровню 56,80 руб. за доллар США. Для пары евро/рубль в приоритете остается повышение до 70,25 руб. за евро.

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