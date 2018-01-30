FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Неопределенность пока сохраняется


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
В начале недели глобальный аппетит к риску ухудшился вследствие роста доходностей 10-летних казначейских обязательств США и гособлигаций Германии на 4 бп и 7 бп, до максимумов в 2,70% и 0,69% соответственно.

Индекс доллара восстановился на 0,4%, столкнув валюты развивающихся стран в отрицательную зону. Индекс валют развивающихся стран (без Азии) снизился на 0,6%, а худший результат в его составе показали турецкая лира и южноафриканский ранд, потерявшие 0,9%. Дополнительное давление на рынки оказало снижение нефтяных котировок, опустившихся ниже 70 долл./барр. на новостях о вероятном увеличении добычи в США (по данным Baker Hughes, за последнюю неделю число буровых установок в стране выросло на 12 единиц). По итогам вчерашних торгов цена нефти Brent закрылась на отметке 69,34 долл./барр., снизившись на 1,7% относительно пятницы. Рубль оказался в числе наиболее устойчивых валют, ослабнув к доллару всего на 0,2%, до 56,33. Оборот торгов в паре доллар/рубль на ММВБ вчера был выше среднего (4,8 млрд долл.), при этом мы наблюдали довольно значительные объемы как на покупку, так и на продажу. На внутридневном максимуме USDRUB достиг 56,5, но удержаться на этом уровне не смог ввиду сравнительно невысокой активности нерезидентов, которые сокращали свои рублевые позиции еще до выходных.

Сегодня утром Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, подготовленный в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). Документ представляет собой простое перечисление сотрудников президентской администрации, членов правительства и других лиц, занимающих важные государственные должности. Поскольку данный перечень не является новым санкционным списком и не предполагает автоматическое принятие каких-либо действий в отношении включенных в него лиц, никакой активной реакции на него со стороны рынка мы не ожидаем. Между тем до сих пор не опубликован еще один доклад, касающийся суверенного долга, так что общая неопределенность пока сохраняется.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ