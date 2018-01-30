Индекс доллара восстановился на 0,4%, столкнув валюты развивающихся стран в отрицательную зону. Индекс валют развивающихся стран (без Азии) снизился на 0,6%, а худший результат в его составе показали турецкая лира и южноафриканский ранд, потерявшие 0,9%. Дополнительное давление на рынки оказало снижение нефтяных котировок, опустившихся ниже 70 долл./барр. на новостях о вероятном увеличении добычи в США (по данным Baker Hughes, за последнюю неделю число буровых установок в стране выросло на 12 единиц). По итогам вчерашних торгов цена нефти Brent закрылась на отметке 69,34 долл./барр., снизившись на 1,7% относительно пятницы. Рубль оказался в числе наиболее устойчивых валют, ослабнув к доллару всего на 0,2%, до 56,33. Оборот торгов в паре доллар/рубль на ММВБ вчера был выше среднего (4,8 млрд долл.), при этом мы наблюдали довольно значительные объемы как на покупку, так и на продажу. На внутридневном максимуме USDRUB достиг 56,5, но удержаться на этом уровне не смог ввиду сравнительно невысокой активности нерезидентов, которые сокращали свои рублевые позиции еще до выходных.

Сегодня утром Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, подготовленный в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). Документ представляет собой простое перечисление сотрудников президентской администрации, членов правительства и других лиц, занимающих важные государственные должности. Поскольку данный перечень не является новым санкционным списком и не предполагает автоматическое принятие каких-либо действий в отношении включенных в него лиц, никакой активной реакции на него со стороны рынка мы не ожидаем. Между тем до сих пор не опубликован еще один доклад, касающийся суверенного долга, так что общая неопределенность пока сохраняется.