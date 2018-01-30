ОФЗ: чистый объем заимствований с начала года станет отрицательным

Оборот в секции суверенного долга на ММВБ составил всего 11,6 млрд руб., сократившись почти в два раза по сравнению со средним показателем прошлой недели. В связи с ростом доходностей облигаций ведущих стран инвесторы преимущественно продавали бумаги, в результате чего в течение дня котировки постепенно снижались. В итоге кривая ОФЗ по всей длине сместилась вверх на 2–4 бп, а худший результат показал ОФЗ-26209 (YTM 7,01%), прибавивший в доходности 8 бп. Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 закрылись на прежних уровнях. Аппетит к риску на рынках локального долга других развивающихся стран в целом также ухудшился, и большинство ликвидных бумаг закрылось ростом доходностей на 6–9 бп. Слабее остальных смотрелись 10-летние облигации Турции и ЮАР, поднявшиеся в доходности на 10 бп и 12 бп соответственно.

Сегодня Минфин объявит параметры завтрашних аукционов, на которых, как мы полагаем, инвесторам опять будет предложен набор из среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированным купоном, успешно размещавшийся в последние две недели. Если же будет решено ориентировать аукцион на локальных игроков, длинная бумага может быть заменена на флоутер. Минфин, скорее всего, продолжит делать упор на среднесрочные выпуски, прежде всего на ОФЗ-26214 и ОФЗ-25083, суммарный невыбранный лимит по которым составляет около 378 млрд руб. В настоящее время у Минфина есть еще четыре выпуска, которые он предлагает инвесторам на регулярных аукционах, однако в их случае неразмещенный объем заметно меньше. По ОФЗ-26212 – это порядка 55 млрд руб. (при лимите в 359 млрд руб.), по ОФЗ-26221 – 39 млрд руб. (из 350 млрд руб.). Неразмещенный объем ОФЗ-26216 и ОФЗ-26222 составляет 61 млрд руб. и 42 млрд руб. соответственно.

В среду, 31 января, Минфину предстоит погасить ОФЗ-25081 на 150 млрд руб. В результате чистый объем заимствований с начала года станет отрицательным, что, на наш взгляд, должно оказать техническую поддержку как первичному, так и вторичному рынку.