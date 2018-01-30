Прогноз итогов заседания ФРС: "лебединая песня" Джанет Йеллен

Рынок уверен, что регулятор оставит ставку без изменений на уровне 1,50%, поэтому особого волнения предстоящее заседание не вызывает. Заявление Федрезерва должно быть относительно нейтральным, и оно лишь на короткое время отвлечет внимание от масштабного ослабления доллара на фоне комментариев министра финансов США. Вместе с тем рынки уверены, что ФРС повысит ставку на заседании 21 марта.

Решение ФРС по денежно-кредитной политике будет объявлено в среду, 31 января, в 22:00 по московскому времени. Рынок ждет, что регулятор сохранит ставку на уровне 1,50%, поэтому его реакция будет в основном обусловлена тоном заявления Федрезерва.

Мы считаем, что предстоящее заседание ФРС не преподнесет ничего нового. В последний раз ФРС повысила ставки на 25 б. п. в декабре и не просигнализировала о том, что готова продолжить повышение на последующих заседаниях. С учетом отставки Джанет Йеллен, которая состоится в пятницу, январское заседание Федрезерва, по сути, должно задать "режим ожидания" в преддверии вступления в должность ее преемника Джерома Пауэлла.

Есть вероятность, что заявление ФРС может быть более оптимистичным, чем предполагает рынок. Макроэкономическая статистика в США говорит о хорошей динамике (если не считать вышедших в пятницу данных по ВВП за 4К17, которые показали менее значительный рост, чем ожидалось - 2,6%), а индекс цен расходов на личное потребление зафиксировал ускорение базовой инфляции в последние месяцы с 1,3% до 1,5%.

Впрочем, на наш взгляд, у Федрезерва сравнительно мало стимулов к тому, чтобы "раскачивать лодку". В декабре американский кредитор последней инстанции прогнозировал на текущий год три повышения процентной ставки, и с тех пор несколько официальных представителей ФРС в своих комментариях подтвердили вероятность такого сценария. Рынок также в основном прогнозирует именно такое развитие событий - вероятность трех повышений, по рыночным оценкам, составляет около 75%.

Повышение доходности долгосрочных казначейских обязательств США в последние несколько недель способствовало стабилизации кривой - разрыв между доходностью двухлетних и 10-летних инструментов устойчиво превышает 50 б. п. Следовательно, опасения, что вскоре можно ожидать полной инверсии американской суверенной кривой, удалось ослабить, по крайней мере на какое-то время.

Что касается более долгосрочных перспектив, то рынок не ожидает от Джерома Пауэлла пересмотра нынешней позиции Федрезерва (особенно в ближайшие месяцы). Фактически Джером Пауэлл с 2012 года, когда он вошел в руководство ФРС, никогда не оппонировал его решениям. При этом он так и не сформулировал достаточно четкой персональной позиции по наиболее спорному для Федрезерва вопросу - об инфляции (одни руководители ФРС полагают, что темпы инфляции слишком низки по сравнению с целевыми и поэтому следует воздержаться от ужесточения процентной политики, а другие настаивают на более решительном повышении ставок, чтобы была возможность их снизить, если экономический рост замедлится).

В целом, мы не удивимся, если итоги предстоящего заседания Комитета ФРС по открытым рынкам лишь ненадолго отвлекут внимание инвесторов от других факторов. Мы пока не вполне уверены в том, что Федрезерв решится повысить ставку в марте, однако рыночные котировки уже предполагают именно такой сценарий, и результаты январского заседания Комитета по открытым рынкам едва ли повлияют на ситуацию. Мы также сомневаемся, что решение американского регулятора существенно повлияет на курс рубля к доллару.

На данный момент курс доллара США мало связан с развитием событий вокруг процентной ставки ФРС. Прозвучавший на прошлой неделе комментарий главы американского Минфина по-прежнему оказывает давление на курс доллара, однако на настроения инвесторов также должно повлиять предстоящее послание президента США Конгрессу, которое будет обнародовано в среду, в 5:00 мск.