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Платежи по налогу на прибыль привели к новому снижению корсчетов банков в ЦБ


Рынки
Ирина Лебедева
Ирина Лебедева
аналитик ФК "Уралсиб"
 
Корсчета сократились до 1,35 трлн руб.

Этот уровень существенно ниже, чем банки обычно стараются поддерживать, но сейчас он должен быть вполне комфортным: в начале месяца банки создали определенный задел, и теперь этой суммы им вполне достаточно для прохождения оставшейся недели до конца периода усреднения. Следует отметить, что банки сумели пройти налоговый период, практически не увеличив задолженность перед ЦБ и Казначейством, фиксировался лишь краткосрочный рост задолженности по валютным свопам с ЦБ. Это также создает некий задел: в случае, если некоторые банки все-таки нуждаются в ликвидности для выполнения нормативов по обязательным резервам, они легко смогут привлечь дополнительное фондирование.

У банков нет необходимости снижать уровень депозитов в ЦБ

Сегодня состоится традиционный депозитный аукцион ЦБ, мы полагаем, что банки постараются пролонгировать уже размещенные депозиты. Рост предложения с их стороны маловероятен, налоговые платежи привели к значительному сокращению навеса избыточной ликвидности. Но и рассчитывать на резкое падение предложения также не стоит, ставки денежного рынка хоть и выросли в последние дни, по-прежнему остаются ниже уровня ключевой ставки, так что пока депозиты ЦБ кажутся более привлекательными, чем размещение средств на межбанковском рынке. Спрос же на аукционах по доразмещению КОБР может оказаться сегодня довольно скромным, роста спроса мы ждем только в случае, если ЦБ резко снизит лимит на депозитном аукционе.

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