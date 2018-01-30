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Мнения аналитиков

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Текущая редакция новых санкционных документов не несет краткосрочных рисков для рубля


Рынки
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Доллар укрепляется в преддверии заседания ФРС. Сегодня стартует последнее заседание ФРС под председательством Джаннет Йеллен, от которого рынки не ожидают каких-либо значимых решений.

При в текущих значениях пары EURUSD уже почти полностью учтено повышение ставки на мартовском заседании (вероятность около 92%). Примечательно, что в 2018 году довольно существенно изменяется состав голосующих членов ФРС, в частности, в связи с регулярной ротацией голосующих глав региональных резервных банков. Исходя из риторики новых голосующих членов ФРС позиция регулятора в отношении денежно-кредитной политики в США может стать чуть более жесткой, что может привести к росту вероятности 4 повышений ставки в США в 2018 году. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.23-1.24.

Рубль нейтрально отреагировал на публикацию новых документов по американским санкциям

В опубликованном несколько часов назад Минфином США «кремлевском докладе» фигурирует 114 политических фигур и 96 олигархов. В документе недвусмысленно обозначено, что его текущая редакция не предполагает распространения санкций на лиц, перечисленных в списке. Новые санкционные документы фактически не меняют текущий формат санкций, а лишь задают некоторые ориентиры возможного развития событий в случае роста напряженности в российско-американских отношениях. В целом довольно мягкая тональность документа смягчает краткосрочные риски для рубля, связанные с санкционной тематикой. Содержание «Кремлевского доклада» и использованный при его составлении подход позволяют предположить, что и второй ожидаемый доклад о возможных последствиях распространения санкций на российский суверенный долг (пока не опубликован) может иметь довольно нейтральную окраску и не вызовет серьезных движений на рынке.

Основным драйвером для рубля остается общий настрой в отношении валют развивающихся стран, которые с начала года демонстрируют крайне позитивную динамику на фоне слабости доллара и роста оптимизма относительно перспектив мировой экономики. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 56-56.6.

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