FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Снижение рождаемости в РФ: негативно для ГК "Мать и дитя" и "Детского мира"


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Росстат представил демографическую статистику за 2017 г.

Согласно данным отчета, в 2017 г. уровень рождаемости в России снизился на 10,7% г/г, до 1,69 млн человек. Однако общая численность населения в годовом сопоставлении практически не изменилась, составив 146,9 млн человек.

Статистика рождаемости оказалась худшей за последние десять лет, что свидетельствует о слабом демографическом росте и общем давлении на потребление в России в последние годы. Опубликованные данные переломили тренд органического роста населения – за прошлый год количество смертей (1,82 млн) превысило количество рождений. Однако общее население России по итогам года практически не изменилось, составив 146,9 млн человек, чему в первую очередь способствовали миграционные процессы. Принимая во внимание государственные инициативы по стимулированию уровня рождаемости, мы сохраняет осторожный взгляд на перспективы улучшения демографической ситуации в среднесрочном периоде. 

Среди анализируемых нами компаний, негативный эффект, связанный со снижением рождаемости, актуален прежде всего для ГК Мать и дитя и Детского мира. Однако в 2017 г. количество новорожденных, появившихся на свет в клиниках Мать и дитя, увеличилось на 2%, что предполагает увеличение рыночной доли компании, прежде всего в Москве. Что касается Детского мира, то в прошлом году 33% его выручки генерировали продажи товаров для новорожденных, а негативный эффект, связанный со снижением рождаемости, в значительной мере компенсировался органическим приростом торговых площадей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ