Снижение рождаемости в РФ: негативно для ГК "Мать и дитя" и "Детского мира"

Согласно данным отчета, в 2017 г. уровень рождаемости в России снизился на 10,7% г/г, до 1,69 млн человек. Однако общая численность населения в годовом сопоставлении практически не изменилась, составив 146,9 млн человек.

Статистика рождаемости оказалась худшей за последние десять лет, что свидетельствует о слабом демографическом росте и общем давлении на потребление в России в последние годы. Опубликованные данные переломили тренд органического роста населения – за прошлый год количество смертей (1,82 млн) превысило количество рождений. Однако общее население России по итогам года практически не изменилось, составив 146,9 млн человек, чему в первую очередь способствовали миграционные процессы. Принимая во внимание государственные инициативы по стимулированию уровня рождаемости, мы сохраняет осторожный взгляд на перспективы улучшения демографической ситуации в среднесрочном периоде.

Среди анализируемых нами компаний, негативный эффект, связанный со снижением рождаемости, актуален прежде всего для ГК Мать и дитя и Детского мира. Однако в 2017 г. количество новорожденных, появившихся на свет в клиниках Мать и дитя, увеличилось на 2%, что предполагает увеличение рыночной доли компании, прежде всего в Москве. Что касается Детского мира, то в прошлом году 33% его выручки генерировали продажи товаров для новорожденных, а негативный эффект, связанный со снижением рождаемости, в значительной мере компенсировался органическим приростом торговых площадей.