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Доходность 10-летних облигаций США превысила 2.7%, в центре внимание - выступление Трампа


Рынки
Силуэты
Аналитики ВТБ Капитал
 
Сегодня в центре внимания инвесторов (после закрытия торгов на фондовой бирже в США) будет выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом с речью о положении дел в стране.

На прошлой неделе в ходе выступления Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе появилось впечатление, что президент США отошел от своей протекционистской риторики. Он также попытался сгладить негативный эффект, вызванный комментарием министра финансов Стивена Мнучина о том, что ослабление доллара выгодно для США. Оба этих фактора временно ослабили давление на доллар в начале недели, особенно когда доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 2,70% в преддверии завтрашнего заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) и объявления плана заимствований Минфина США на следующий квартал.

Курс EURUSD зависит скорее от ожиданий в отношении будущей динамики доходностей облигаций США и еврозоны, нежели от текущих колебаний спредов процентных ставок.

Для восстановления доллара требуется более активное ужесточение монетарной политики ФРС и/или менее активное ужесточение со стороны ЕЦБ в 2019–2020 гг.

Кроме того сегодня глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью перед Комитетом Казначейства. Устойчивость экономики Великобритании свидетельствует о том, что в 2к18 ставки будут повышены, хотя Карни наверняка будут заданы вопросы о его предубеждении против Брекзита и пессимистичных оценках экономики Великобритании (по итогам 4к17 рост ВВП Великобритании составил +0,6% к/к, сферы услуг – также +0,6% к/к).

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