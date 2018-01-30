"Кремлевский доклад" не имеет остроты в отсутствие деталей

Включение в этот список означает лишь, что потенциально в отношении указанных лиц в будущем могут быть введены санкции (блокировка активов, запрет на въезд в США). Список оказался очень широким (в него включены почти все высокопоставленные чиновники и все российские олигархи с состоянием более 1 млрд долл.), и пока отсутствует какая-либо конкретика относительно того, когда могут быть введены персональные санкции.

Широта списка и отсутствие конкретики, по-видимому, свидетельствуют о том, что США пока не готовы к очередному раунду ужесточения санкций.

Ключевым для российского рынка является доклад относительно санкций на ОФЗ (в начале февраля). Пока же рынок ОФЗ продолжает уходить на все более низкие уровни доходностей (-25 б.п. с начала года по 10-летним бумагам), и, по-видимому, некоторые нерезиденты уже начинают покупать.