Есть потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ на 50-75 б.п. в ближайшее время

Несмотря на большой объем средств, размещаемых банками на депозитах в ЦБ РФ (2,7 трлн руб.), почти весь избыток рублевой ликвидности по-прежнему сконцентрирован в сроках от o/n до недели, о чем свидетельствует как низкий интерес банков даже на предложенные сегодня КОБР (с оставшимся сроком до погашения всего 14 дней), так и наличие широкого спреда (70 б.п.) между 1w MosPrime и RUONIA.

Причиной такой ситуации, принявшей уже системный характер, является высокая волатильность средств клиентов в банковской системе в условиях неопределенности относительно устойчивости оставшихся, в том числе крупных, банков. Косвенно о больших перетоках средств корпоративных клиентов свидетельствуют возникающие всплески задолженности банков перед ЦБ РФ (в начале года 30-40 млрд руб. по РЕПО и в конце прошлой недели 167 млрд руб. по валютному свопу, и короткие (до 7 дней) кредиты 312-П сегодня возросли на 60 млрд руб.), при этом, судя по суммам, проблемы с рублевой ликвидностью время от времени испытывают не малые и средние банки, а крупные банки.

Согласно факторам ликвидности, в конце прошлой недели (24-25 января) из системы с уплатой налогов в бюджет ушло 1,02 трлн руб. Таким образом, спрос, неудовлетворенный в ходе депозитного аукциона 23 января (заявки, поданные на сумму 3,4 трлн руб., были удовлетворены лишь на сумму 2,5 трлн руб.), был абсорбирован уплатой налогов (регулятор, в свою очередь, правильно спрогнозировал факторы формирования ликвидности и не стал забирать из системы избыточную ликвидность операциями "тонкой настройки").

Отток рублевой ликвидности не прошел незамеченным для денежного рынка: RUONIA поднялась на 25 б.п. до 7,25% годовых. Тем не менее, мы ждем снижения RUONIA (в связи с поступлением ликвидности от интервенций и бюджетных расходов, со счетов расширенного правительства и прочих операций в систему, по оценке ЦБ РФ, поступит 746 млрд руб.) и восстановления дисконта (70 б.п.) к ставкам аукционных депозитов ЦБ РФ.

В условиях избыточной ликвидности (поступающей как напрямую по дешевым депозитам < 6,9% от Казначейства РФ, так и по бюджетному каналу) и низкого спроса на кредиты со стороны реального сектора экономики депозит ЦБ РФ остается наиболее востребованным активом, который, кроме того, позволяет получать положительную процентную маржу (без риска).

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, не приведет к уменьшению дисконта RUONIA к ставкам аукционных депозитов ЦБ РФ, изменить ситуацию могли бы операции "тонкой настройки", однако регулятор проводит их очень не часто (такая толерантность косвенно указывает на наличие большого потенциала 50-75 б.п. для снижения ключевой ставки уже в ближайшее время).