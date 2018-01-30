Скажет ли президент Трамп участниками рынка, куда идти дальше?

Но расти бесконечно невозможно, и вчерашние торги подтвердили эту истину. Ничего сверхъестественного не произошло. Более того, чуть ли не все аналитики в один голос прогнозировали вчера остановку роста и небольшую коррекцию. Хотели снижения - так получите!

Продажи наблюдались фактически по всему фронту бумаг, что, конечно же, отразилось в целом на достаточно сильном снижении индексов - от -0,52% по индексу NASDAQ до -0,67% по двум другим его старшим братьям (DJIA-30 и S&P500).

Больше всех пострадали акции сырьевых компаний, на которые кроме всего прочего давили и снижающиеся цены на черное золото. Потери в этом секторе в среднем составили 1,3%.

Также неважно шли дела и в потребительском секторе. Общее снижение здесь составило 1,2%. А, допустим, акции Ford (F) потеряли еще больше - 3,47%. Хотя в этом случае падение было вполне объяснимо, поскольку вчера эти акции уже торговались без дивидендов - и регулярных (квартальных), и специальных (по итогам года) - закрытие реестра под которые состоится сегодня. Так что вчерашнее падение этих интереснейших акций можно расценивать как приглашение к покупке.

И все же на достаточно сером, а точнее розовом общем фоне было несколько радостных зеленых пятен. Ну, во-первых, порадовал Lockheed Martin (LMT, +1,89%), который вполне ожидаемо показал хорошие результаты по итогам 4-го квартала 2017 года. Также просто-таки блестящие квартальные данные продолжают будоражить умы инвесторов в акциях Netflix (NFLX, +3,64%). Покупки там не затихают уже неделю, и за эту неделю акции ведущего мирового «видеостримера» улетели вверх уже почти на 30%.

А вот акции известного производителя прохладительных напитков - Доктор Пеппер (Dr Pepper Snapple Group (DPS, +22,39%) ушли в «открытый космос» вообще за один вчерашний день. Случилось это после выхода информации о слиянии этой компании с крупнейшим оператором на мировом кофейном рынке - компанией Keurig Green Mountain. Сделка одобрена Советами Директоров обеих компаний и будет завершена во втором квартале 2018 года. Акционеры Др. Пеппера получат при этом по 103 доллара на акцию и станут обладателями в общей сложности 13% акций новой объединенной компании, которая будет называться Keurig Dr Pepper (новый биржевой тикер - KDP).

Ожидания рынка 30 января

Народ явно напрягся. Можно ожидать, что это будет самая напряженная неделя с начала этого года. Все важные экономические новости у нас еще впереди. Но вот главная политическая новость - ежегодное послание президента США Конгрессу - появится уже сегодня. Правда, к счастью, уже по окончании торгов. Но все равно, это событие будет «домокловым мечом» висеть над рынком, поскольку планы президента США по-прежнему являются определяющими для поведения большинства участников рынка.

И поэтому ожидать сегодня какого-либо излишнего оптимизма не стоит. Скорее, все затаятся и будут ждать дальнейшего развития событий.

Да и в целом, мировые финансовые рынки сегодня не блещут оптимизмом. И азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются преимущественно в красной зоне. Причем если в Европе снижение можно еще признать достаточно символическим - в пределах 0,3%, то Азия вся дружно потеряла более 1%.

Солидарны с азиатскими рынками и цены на сырье и металлы. Нефть за последние дня потеряла уже более 2% и продолжает свое пока (пока?) плавное сползание вниз.

Не радуют и алюминий с медью. Здесь тоже мы видим снижение спотовых цен на 1% -1,5%. И только золото немного отыгрывает вчерашнее падение, и его котировки растут в пределах 0,5%. Так что можно предположить, что акции сырьевых компаний и сегодня будут себя чувствовать не лучшим образом.

Из важных макроэкономических событий сегодня можно выделить публикацию данных по индексу Кейса - Шиллера об изменении цен в 20-ти крупнейших городах США, которые появятся в 17-00 мск. А через час после этого - в 18-00 мск появятся данные по индексу уверенности потребителей. И в первом, и во втором случае аналитики единодушно ждут выхода позитивной информации, и поэтому с этой стороны ожидать каких-либо неприятностей не приходится.

Также, скорее всего, позитивные цифры мы увидим и после выхода отчетности от компаний Pfizer (PFE) и McDonald’s (MCD), которая появится еще до начала торгов. Особенно многого ждут аналитики от Pfizer и будем надеяться, что фармацевтических гигант сможет порадовать своих почитателей.

Также многого ждут и от отчетности технологической компании Advices Micro Devices (AMD). За последние 2 торговых дня акции этой компании выросли уже более чем на 8% и, судя по всему, многие надеются на гораздо более существенный рост после выхода отчетности, которая появится уже по окончании основной торговой сессии.

Что же касается общего прогноза, то нас ждет сегодня еще один день небольших распродаж что, естественно, приведет к общему снижению цен в пределах 0,5%. Однако пока это снижение вполне укладывается в рамки небольшой оздоровительной коррекции. И поэтому сидим и не дергаемся!