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Мнения аналитиков

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Blackstone будет получать $150 млн дивидендов ежегодно в случае сделки с Thomson Reuters


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Blackstone рассматривает покупку контрольного пакета (55%) финансового блока Thomson Reuter’s за $20 млрд.

Планируемая сделка также предполагает партнерство обеих компаний в бизнес-блоке Financial & Risk, который в 2016 году принес Thomson порядка $6,1 млрд выручки.

Если покупка состоится, то она станет вторым приобретением подобного актива со стороны инвестфонда. В 2014 году Blackstone и Goldman Sachs Group за $975 млн купили компанию Impreo Holdings, которая предоставляет аналитику, макростатистику и базы финансовых данных по компаниям. Таким образом, Blackstone планирует расширить присутствие в секторе предоставления данных и анализа для профессионалов финансовой индустрии. По нашей оценке, это направление в экономике приносит $33 млрд дохода ежегодно. Bloomberg занимает на этом рынке 35%, Thomson Reuters — 20%. 

Однако за счет двух упомянутых сделок Blackstone может составить конкуренцию другим финансовым компаниям, создав свой продукт с упором на мобильный сектор, в котором количество пользователей растет на 10%, в то время как общее их число за два года сократилось на 1%. Blackstone способна серьезно заявить о себе и на рынке прямых инвестиций благодаря своему более чем 30-летнему опыту в этой сфере.  У Bloomberg и Thomson нет возможности раскрывать данные частных компаний, поскольку эта информация им недоступна, а у Blackstone в силу специфики ее бизнеса такая возможность есть. Причем комиссии в секторе прямых инвестиций очень высокие, так что  Blackstone потенциально привлечет более платежеспособных клиентов. 

Дополнительным бонусом для Blackstone станет абсолютное лидерство Reuters на валютном рынке: средний ежедневный объем ее сделок составляет $350 млрд. Считаю, что покупка этого актива положительно скажется на финансовых показателях Blackstone.  В случае успешного завершения сделки Blackstone может получать от $150 млн ежегодно в виде дивидендов, начиная с 2019 года. Целевая цена по акции компании — $40, потенциал роста — 9%. Также по акциям Blackstone  их держатели получают 6,35% дивидендной доходности.

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