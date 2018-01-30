Blackstone будет получать $150 млн дивидендов ежегодно в случае сделки с Thomson Reuters

Планируемая сделка также предполагает партнерство обеих компаний в бизнес-блоке Financial & Risk, который в 2016 году принес Thomson порядка $6,1 млрд выручки.

Если покупка состоится, то она станет вторым приобретением подобного актива со стороны инвестфонда. В 2014 году Blackstone и Goldman Sachs Group за $975 млн купили компанию Impreo Holdings, которая предоставляет аналитику, макростатистику и базы финансовых данных по компаниям. Таким образом, Blackstone планирует расширить присутствие в секторе предоставления данных и анализа для профессионалов финансовой индустрии. По нашей оценке, это направление в экономике приносит $33 млрд дохода ежегодно. Bloomberg занимает на этом рынке 35%, Thomson Reuters — 20%.

Однако за счет двух упомянутых сделок Blackstone может составить конкуренцию другим финансовым компаниям, создав свой продукт с упором на мобильный сектор, в котором количество пользователей растет на 10%, в то время как общее их число за два года сократилось на 1%. Blackstone способна серьезно заявить о себе и на рынке прямых инвестиций благодаря своему более чем 30-летнему опыту в этой сфере. У Bloomberg и Thomson нет возможности раскрывать данные частных компаний, поскольку эта информация им недоступна, а у Blackstone в силу специфики ее бизнеса такая возможность есть. Причем комиссии в секторе прямых инвестиций очень высокие, так что Blackstone потенциально привлечет более платежеспособных клиентов.

Дополнительным бонусом для Blackstone станет абсолютное лидерство Reuters на валютном рынке: средний ежедневный объем ее сделок составляет $350 млрд. Считаю, что покупка этого актива положительно скажется на финансовых показателях Blackstone. В случае успешного завершения сделки Blackstone может получать от $150 млн ежегодно в виде дивидендов, начиная с 2019 года. Целевая цена по акции компании — $40, потенциал роста — 9%. Также по акциям Blackstone их держатели получают 6,35% дивидендной доходности.