Инфляция в 2018 г останется ниже таргета ЦБ, ставка может достичь "нейтрального" уровня к концу года

С учетом опережающих данных можно ожидать, что в январе инфляция замедлится до 2,4%, и по нашим оценкам, вернется к уровню выше 3% только в августе 2018 года.

Сдерживать рост цен в ближайшие месяцы будет ряд факторов:

- укрепление рубля по отношению к доллару в начале года; в дальнейшем относительно высокие цены на нефть будут способствовать сохранению устойчивых позиций российской валюты (мы ожидаем, что к концу года российская валюта останется ниже 58 руб/$);

- сдержанный рост номинальной заработной платы (на 7,2% в 2017 году), аналогичные уровни ожидаются в 2018 - масштаб индексации частично зависит от темпа инфляции;

- высокий урожай 2017 года будет сдерживать рост цен на продовольствие в первом полугодии 2018 года;

- низкие инфляционные ожидания населения (на уровне 8,7% в декабре – минимальный уровень с начала наблюдений);

низкий рост тарифов на коммунальные услуги для населения (в соответствии с параметрами бюджета РФ, ожидается индексация меньше, чем в 2017 году).

В условиях формирования инфляции на уровне ниже цели Банка России, однако приближении к нему к концу года, фактически у регулятора есть «зеленый свет» на дальнейшее понижение ставки. При этом курс национальной валюты лишь укрепляется, конъюнктура мировых рынков провоцирует спрос на рисковые активы, и, соответственно, нет смысла удерживать ставки высокими для поддержания спроса на рублевые активы. С другой стороны, экономический рост остается низким, ни ускорения роста зарплат, ни ускорения роста экономики пока не происходит, а это значит, что об инфляции спроса говорить не приходится. В таких условиях снижение ставок также является логичным шагом.

Не стоит забывать, что принимая решение о ставке, регулятор ориентируется не на инфляцию в моменте, а на ожидаемую инфляцию через год (ведь на инфляцию в моменте ставками повлиять не получится). Через год, то есть в первом квартале 2019 года, представители Банка России ожидают увидеть инфляцию вблизи 4%. Так как цель по снижению инфляции уже достигнута, то сейчас регулятор заботится лишь о ее удержании вблизи заданных значений.

Соответственно, цель удержания инфляции вблизи 4% также, скорее всего, будет достигнута, по крайней мере, на горизонте 2018 года.

Ожидаемая динамика инфляции

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Низкая инфляция, сдержанное восстановление потребительского спроса, стабильность на финансовых рынках создают предпосылки для продолжения снижения ключевой процентной ставки Банком России. Однако сформировался ряд факторов, который противоречит агрессивному снижению ставок (каким оно было в 2017 году):

• необходимость дальнейшего снижения и стабилизации инфляционных ожиданий, которые, как отмечалось выше, остаются повышенными, и в декабре 2017 года не снижались;

• возможное уменьшение склонности населения к сбережению, очередной всплеск спроса на кредиты и потребление «в долг» в условиях невысокого роста зарплат;

• соблюдение последовательности проводимой политики, предполагающей нежелательность прерывания цикла смягчения денежно-кредитной политики повышением ключевой ставки в случае реализации тех или иных инфляционных рисков;

• риска более быстрого, чем ожидается, сворачивания мер монетарного стимулирования центральными банками развитых стран.

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В настоящее время, по оценкам Банка России, нейтральным для российской экономики является уровень реальной ключевой процентной ставки в 2-3%, что соответствует ключевой ставке в 6-7% в номинальном выражении. Мы считаем, что Банк России остановится на уровне 6,5%, так как дальнейшее снижение ставки идет сильно вразрез с ожидаемым повышением ставок в США и Европе в 2018-2019 гг. Данный уровень по ключевой ставке, по нашим ожиданиям, будет достигнут в конце 2018 - начале 2019 года.

Мы ожидаем, что в первом квартале 2018 года Банк России решится на понижение ставки на 25 б.п. Снижение может состояться на ближайшем заседании в феврале, однако более вероятно, что оно произойдет в марте.