Признаки коррекции

Фигуранты списка инвесторам известны давно, и никаких сюрпризов не произошло – у инвесторов было время подготовиться. Если иностранным инвесторам в обозримом будущем запретят владеть ОФЗ, то дело другое... Полет индекса ММВБ вниз процентов на 5 гарантирован. По-прежнему отмечу наличие медвежьих технических сигналов на графике акций МТС, Газпрома, Норильского Никеля, есть медвежьи сигналы и на графике нефти.

Фондовый рынок США завершил торги вторника падением. Goldman Sachs отмечает присутствие признаков коррекции. «Наш рыночный индикатор Bull/Bear от Goldman Sachs находится на повышенных уровнях, но по-прежнему низкая базовая инфляция и продолжающаяся мягкая монетарная политика позволяют ожидать скорее коррекции, нежели начала медвежьего рынка», – написал в заметке в понедельник главный стратег по глобальным фондовым рынкам в Goldman Sachs Питер Оппенхаймер. Стратег отмечает, что такого долгого периода без 5%-ной коррекции по индексу S&P 500 не было с 1929 года. И хотя риск начала медвежьего рынка низкий, стратег Goldman Sachs не будет удивлен, если в ближайшие несколько месяцев на рынке будет проведена переоценка.

«В рамках бычьего тренда нередко бывают откаты на 10% и больше, – говорит Оппенхаймер. – Среднестатистическая коррекция в рамках бычьего тренда на рынке составляет 13% за четыре месяца, причем всего за четыре месяца после нее рынок восстанавливается».

За этот месяц сильно выросли биржевые индексы S&P 500 и Dow Jones industrial average, но также растет индекс волатильности от Чикагской опционной биржи VIX, который принято считать индикатором уровня беспокойства участников рынка. Предыдущие 12 месяцев отличились хронически низким уровнем волатильности на фоне увеличения котировок акций, которые росли, невзирая на явные сигналы ФРС о намерении ужесточить монетарную политику. Но сейчас, когда растет доверие к экономике, снижаются налоги в рамках недавно принятого закона от партии республиканцев, а президент грозится разорвать давние торговые соглашения, 2018 год обещает быть другим.

«Мы по-прежнему держим повышенную долю акций в портфеле, и я считаю, что риск прихода медвежьего рынка низкий, – пишет Оппенхаймер из Goldman Sachs. – Несмотря на хорошие макроэкономические показатели и прогнозы, следует помнить о том, что, как правило, лучше покупать на плохих новостях и при низких котировках, чем когда все новости позитивные и котировки высоки».

Американцы в этом месяце по-прежнему оптимистично смотрят на экономику, что является хорошим знаком для показателей по потребительским расходам и экономическому росту. Согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс уверенности потребителей вырос до 125,4 в январе с пересмотренной декабрьской отметки 123,1. Индекс отражает оценку потребителями текущей экономической ситуации, и их взгляд на ближайшие шесть месяцев. Оценка текущей экономической ситуации немного понизилась, но улучшились прогнозы на будущее.

Цены на нефть вчера снизились после публикации данных API, отразивших рост запасов в США (выше прогнозов). Сегодня ждем итогов двухдневного заседания ФРС США.