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Рубль попал под влияние дешевеющей нефти


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 30 января, торги по рублёвым парам завершились ростом. Курс доллара повысился на 0,12%, до 56,50 руб., курс евро – на 0,27%, до 69,91 руб.

В первой половине торгов курс доллара снизился до 55,89 руб., курс евро – до 69,37 руб. Резкое укрепление рубля последовало после публикации Штатами «кремлевского доклада» и роста индекса RGBI. Опасения по поводу ограничений покупок российского долга не подтвердились. Минфин США применил санкции против олигархов и российского правительства. Общее ослабление американской валюты на торгах в Европе стало дополнительным фактором укрепления рубля.

Резкий разворот рублёвых пар произошел на американской сессии. Драйверами укрепления доллара и роста доходности облигаций США стала американская статистика по рынку жилья и потребительской уверенности в США, а также заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что сильный доллар отвечает долгосрочным интересам США. А снижение нефтяных котировок усилило давление на российскую валюту. К закрытию дня рубль растерял все заработанные очки. 

В среду, 31 января, баррель нефти смеси Brent подешевел на 0,75%, до $67,97. Нисходящая коррекция по нефти усилилась после выхода данных Американского института нефти (API). Согласно еженедельным данным, запасы сырой нефти в стране увеличились на 3,23 млн баррелей в сутки. 

Сегодня Минфин РФ разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. Несмотря на то, что во вторник после публикации «кремлевского доклада» индекс RGBI вырос на 0,33%, до 142,67, жду ослабление курса рубля к доллару до отметки 56,70 руб. за «американца». Перед тем как паре доллар/рубль уйти вверх, цена может вернуться к уровню 56,20 руб. за доллар США. Цель по паре евро/рубль сохраняется на отметке 70,25 руб. за евро.

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