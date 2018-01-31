Рубль попал под влияние дешевеющей нефти

В первой половине торгов курс доллара снизился до 55,89 руб., курс евро – до 69,37 руб. Резкое укрепление рубля последовало после публикации Штатами «кремлевского доклада» и роста индекса RGBI. Опасения по поводу ограничений покупок российского долга не подтвердились. Минфин США применил санкции против олигархов и российского правительства. Общее ослабление американской валюты на торгах в Европе стало дополнительным фактором укрепления рубля.

Резкий разворот рублёвых пар произошел на американской сессии. Драйверами укрепления доллара и роста доходности облигаций США стала американская статистика по рынку жилья и потребительской уверенности в США, а также заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что сильный доллар отвечает долгосрочным интересам США. А снижение нефтяных котировок усилило давление на российскую валюту. К закрытию дня рубль растерял все заработанные очки.

В среду, 31 января, баррель нефти смеси Brent подешевел на 0,75%, до $67,97. Нисходящая коррекция по нефти усилилась после выхода данных Американского института нефти (API). Согласно еженедельным данным, запасы сырой нефти в стране увеличились на 3,23 млн баррелей в сутки.

Сегодня Минфин РФ разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. Несмотря на то, что во вторник после публикации «кремлевского доклада» индекс RGBI вырос на 0,33%, до 142,67, жду ослабление курса рубля к доллару до отметки 56,70 руб. за «американца». Перед тем как паре доллар/рубль уйти вверх, цена может вернуться к уровню 56,20 руб. за доллар США. Цель по паре евро/рубль сохраняется на отметке 70,25 руб. за евро.