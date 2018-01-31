Нефть готова к локальному снижению

Причиной для снижения котировок черного золота в этот раз стали перекупленность и подтвержденные наблюдения API, которые показали - запасы нефти начали расти.

Обнародованная накануне статистика отразила, что за неделю к 26 января запасы сырой нефти выросли на 3,23 млн баррелей, подтвердив тем самым наблюдения прошлой недели. Запасы бензина увеличились на 2,69 млн баррелей, запасы дистиллятов снизились на 4,1 млн баррелей. Сегодня вечером Минэнерго США готовит к выходу аналогичный отчет. Средние прогнозы, полученные в результате опросов Bloomberg, следующие: запасы нефти могли вырасти на 0,8 млн баррелей, запасы бензина - на 2-2,5 млн баррелей.

Нефть долго держалась в непосредственной близости от отметки $70 за баррель Brent, но каждая следующая атака на этот уровень оказывалась все менее эффектной. Помимо этого, доллар США стабилизировался на мировом валютном рынке, что оказало на котировки черного золота дополнительное влияние.

Техническая картина подтверждает, что у «медведей» сейчас больше шансов, чем у робких «быков». После того как была пробита поддержка на отметке $68,2, продавцам открывается дорога в сторону диапазона $67-67,5 за баррель. Сейчас идет слом краткосрочного тренда, и как только он состоится, рынок начнет пересматривать позиции на среднесрочную перспективу. Долгосрочный канал пока остается растущим. Если вечерняя статистика от EIA выйдет в рамках ожиданий, на рынке может и не случиться сильных колебаний. Тогда баррель Brent войдет в «боковик» в границах $67,85-68,20 за баррель.