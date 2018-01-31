Растущие доходности 10-летних облигаций США создают риски для фондовых рынков.

Стоит отметить, что 3%-ный уровень доходности 10-летних облигаций является неким рубиконом, при прохождении которого расходы на корпоративное финансирование начинают расти, что в свою очередь негативно отражается на фондовых рынках.

Сегодня в центре внимания последнее заседание Федрезерва под руководством Джанет Йеллен, и хотя по сути оно является проходным, игроки пристально будут следить за риторикой регулятора, которая на фоне растущей американской экономики может быть значительно жестче чем раньше.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,20%, закрывшись на отметке $68,59 на фоне продолжающейся фиксации прибыли игроками от максимальных за последние три года отметок, подогреваемые опасениями роста добычи и запасов за океаном.

Вышедшие данные от API превысили прогнозы экспертов, продемонстрировав рост запасов сырой нефти в США на 3,2 миллиона баррелей в сутки. Однако стоит отметить, что информация от института нефти часто расходится с официальной статистикой, поэтому отыграв поступившую информацию снижением в первой половине дня, далее игроки будут ждать цифр от американского Минэнерго которые ведомство опубликует в 18.30 мск.

На данном этапе поддержкой Brent выступают отметка $68,25, при проходе которой цена на "черное золото" может опуститься в район $67,25, сопротивления расположены на $69,50 и $70,20.

Несмотря на то что российский рынок практически не отреагировал на "кремлевский доклад", я бы не был столь оптимистичен, так как опубликование списка — это негатив в политическом плане. К тому же американский Минфин основной удар может нанести ближе к президентским выборам, а возможно и раньше, что целиком совпадает с высказываниями главы министерства финансов США Стивена Мнучина, который в ходе слушаний в банковском комитете Сената во вторник заявил, что "что санкции последуют в ближайшем будущем".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2280,36 п., снизившись на 0,17%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2265 п. Ближайшее сопротивление-2300 п., закрепление над которым даст шансы индикатору на возобновление роста.

Основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 127000 п, проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п, сопротивление в текущей ситуации по-прежнему расположено на 129500 п.

Рубль по итогам торговой сессии закрылся на отметке 56,38, прибавив 0,12% по отношению к доллару США, слабо реагируя на снижение цен на энергоносители и "кремлевский доклад". В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре все так же выступают 56,50 и 56,80, поддержки расположены на отметках 56,20 и 55,80. Основными драйверами движения курса национальной валюты сегодня будет динамика нефтяных цен. которые в свою очередь будут зависеть от данных по запасам нефти от EIA.