В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль

В начале торгов были отмечены продажи, отчасти объясняемые публикацией «кремлевского доклада» казначейством США, однако в течение дня влияние этого фактора на рынок сократилось, поскольку список российских политиков и олигархов, поступивший в Конгресс пока не подразумевает введения новых санкций. Вместе с тем, обстановка на мировых рынках, включая нефтяной, выглядит нестабильной, что сказывается на характере торгов и в российском секторе голубых фишек. В итоге в минусе закрылись Аэрофлот (AFLT,. -3.2%), Татнефть (TATN, -2.3%), Лукойл (LKOH, -1.7%), Башнефть (BANE, -1.6%), НЛМК (NLMK, -1.5%). Тем временем акции Магнита (MGNT) подорожали на 5.1%, Сбербанка (SBER) – на 2.9%, корпорации Алроса (ALRS) и Ростелекома (RTKM) – на 1.2%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 7.4%, МРСК Юга (MRKY) – на 3.9%, Южуралникеля (UNKL) и Куйбышевазота (KAZT) – на 2.8%.

Фондовые индексы США понизились на 0.9% - 1.4%, фьючерсы на индексы США выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским индексам пока не сложилось единой динамики движения.

Сегодня возможно пребывание индекса РТС в состоянии коррекции-консолидации. Мировые цены на энергоносители вновь оказались под давлением после сообщения API о росте запасов сырой нефти в США (данные Минэнергетики по запасам выйдут сегодня в 18:30 мск). Активность инвесторов на мировых фондовых рынках, хотя и отчасти восстановилась, остается сдержанной перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС (решение по ставке ожидается в 22:00 мск).

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль под влиянием неблагоприятной динамики цен на сырьевых рынках.