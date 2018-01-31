Ждем открытия российских торгов в минусе, хотя рубль может сохранить свои позиции

Нефть торгуется в минусе, азиатские рынки пытались расти на фоне заявлений Д. Трампа, но могут завершить день в минусе. Из позитива лишь ослабление доллара, но для российского рынка этого мало.

Накануне министр финансов США С. Мнучин говорил, что ограничения против РФ могут быть представлены в ближайшее время. То есть публикация списочного состава российской элиты – только начало текущего круга противостояния.

Ждём открытия российских торгов в минусе, хотя рубль может сохранить свои позиции. Более того, размещение Минфином ОФЗ может даже укрепить рубль.