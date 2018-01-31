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Мнения аналитиков

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Санкционная нервозность для рынков окончательно прошла


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0,8% - до 68 долл. по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,27% - до 2856п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон негативный.

Нефть продолжает снижение, тест поддержки в зоне 68,40 долл. состоялся, но для начала коррекции необходимо дождаться выхода данных по запасам, которые могут вернуть нефть снова на уровни 70+.

Сегодня состоится заседание ФРС, которое может послужить драйвером восстановления доллара на глобальных рынках. Пока консолидация индекса вблизи минимумов продолжается, что дает импульс к росту на товарных активах. Многие рассчитывают, что текущее заседание будет "проходным" и рынки получат мягкие формулировки относительно дальнейших планов. Пока ястребы в американском регуляторе не заявили о себе, но сегодня, на наш взгляд, будет подходящий момент.

Пара доллар/рубль сформировала диапазон 56,4 -55,6 рубля за доллар, опубликованный доклад Минфина США и большая нервозность относительно потенциальных санкций, для рубля прошла. Высокий и стабильный спрос на государственные бумаги и дорожающая нефть делают рубль устойчивым к снижению. Мы ожидаем что сегодня рубль останется в данном диапазоне, динамика четверга будет зависеть от заявлений ФРС.

Российские индексы закрыли день небольшими потерями, РТС потерял 0,05%, Индекс МосБиржи упал на 0,17%. Бумаги Сбербанка в очередной раз вытащили российские индексы, вчерашние обновление максимумов открывает дорогу в зону 265-270 руб., вертикальный рост продолжается.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на Московской бирже и консолидацию индексов на текущих уровнях.

Среди бумаг мы бы отметили акции: ФСК, Газпрома и Распадской.

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