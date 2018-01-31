Рынок акций РФ и рубль снизятся под давлением нефтяных котировок

Разнонаправленный ход торгов в Азии и снижение нефтяных цен задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может начать торги незначительным снижением, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2255-2305 пунктов, по индексу РТС - 1260-1285 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает негативного старта торгов с понижением порядка 0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2270 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2260, 2250 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 пунктов, уточняет он.

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов", - добавляет аналитик.

Ночная коррекция нефтяных цен может оказать давление на курс рубля в начале сегодняшних торгов, также замечает Иосуб. "Ожидаемый дневной диапазон для курса доллара США составляет 55,8-56,9 рубля, для курса европейской валюты - 69,2-70,6 рубля за евро. Внимание сегодня будет приковано к вечернему решению ФРС США по ставкам, которое, потенциально, может вызвать серьезную волатильность в паре EUR/USD", - говорит он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США завершили торги вторника снижением на фоне ожидания итогов заседания Федрезерва США. Основные биржевые индексы Европы завершили торги вторника выраженной отрицательной динамикой на фоне укрепления евро после публикации сильной статистики по еврозоне.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,06-0,12%. Азиатские биржи преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,07%, шанхайский SSE Composite - на 0,94%, японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,83%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,18%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,05 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,59% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2438 доллара против 1,2393 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ закрылся во вторник в слабом минусе под давлением упавшей цены на нефть и растерявшего свой дневной рост к основным иностранным валютам рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вторника снизился на 0,17%, до 2280,36 пункта, индекс РТС снизился символически на 0,05%, до 1274,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 7 копеек, до 56,39 рубля, евро - на 19 копеек, до 69,91 рубля, следует из данных Московской биржи.