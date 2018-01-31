Минфин РФ состорожничал с выбором ОФЗ для первичных аукционов

Рубль в ходе сессии достигал отметки USDRUB 55.88 (-0.8%), а кривая ОФЗ сдвинулась вниз по доходности от 4-6 бп на переднем участке до 7-10 бп в длине.

После 19:00, однако, настроения подпортил С.Мнучин, американский министр финансов, заявивший, что за публикацией «кремлевского доклада» последуют конкретные санкции, пусть без уточнения сроков и масштабов ограничительных мер. Как следствие, укрепление рубля было отыграно (56.33 на момент публикации обзора), а рынок ОФЗ будет демонстрировать реакцию лишь сегодня с открытия торгов.

Безусловно, санкционный фон вокруг РФ не стихнет после релизов и комментариев, которые поступили в ночь на вторник по Москве. Во-первых, все еще нет информации относительно доклада Казначейства США по возможным ограничениям инвестиций в российский госдолг. Во-вторых, мягкость занятой США позиции уже взволновала часть конгрессменов, которые призывают к более решительным действиям.

Тем не менее, мы по-прежнему полагаем, что американские власти продолжат балансировать между желанием удовлетворить интересы своего электората и сохранить дипломатические контакты с Россией, что удержит их от крайне жестких мер. Для инвесторов, разделяющих нашу позицию, настал хороший момент приобретать длинный участок кривой ОФЗ.

Российский Минфин, даже несмотря на благоприятный новостной фон в ходе основной сессии вчера, состорожничал с выбором бумаг для первичных аукционов. Инвесторам будет предложен самый низкий недельный объем за год: 30 млрд руб. (по сравнению с 40 млрд руб. на 3 предыдущих аукционах), которые будут поровну поделены между 7-летней 26222 и 15-летней 26221. Две недели назад, при большем объёме предложения и в более нервозной обстановке, аналогичный набор выпусков инвесторы приобрели с премиями по доходности в 2-3 бп. Полагаем, что сегодня премия не должна превысить 1 бп в обеих бумагах.