Рубль: усиление волатильности

Предстоящее заседание FOMC – последнее, на котором Джанет Йеллен будет присутствовать в качестве главы ФРС. Консенсус-прогноз предполагает, что впервые в этом году ставка по федеральным фондам будет повышена на заседании FOMC 20–21 марта, уже под руководством Джерома Пауэлла в роли нового председателя Федрезерва. По общему мнению участников рынка, с учетом благоприятной финансовой ситуации в США и роста инфляционных ожиданий, в течение года ставка по федеральным фондам будет повышена в общей сложности минимум три раза, так же, как и в 2017 г. Между тем сегодня же ADP опубликует результаты опроса о количестве рабочих мест в частном секторе, которые обычно позволяют составить неплохое представление о состоянии рынка труда в несельскохозяйственных отраслях США, данные по которым будут опубликованы в пятницу.

В преддверии заседания FOMC и выступления президента США Дональда Трампа с обращением к нации валюты развивающихся стран ослабли в среднем на 0,4–0,5%. Мексиканское песо и бразильский реал отстали от рынка, потеряв 0,8%. Давление на валюты оказала, в том числе, продолжающаяся коррекция в нефти: на опасениях, связанных с ростом коммерческих запасов нефти в США (первым с ноября прошлого года) и восстановлением добычи, цена Brent вчера снизилась на 0,6% (до 69,02 долл./барр.), опустившись примерно на 4% ниже локального максимума прошлой недели. На российском валютном рынке вчерашняя сессия характеризовалась высокой активностью (оборот в паре доллар/рубль на ММВБ вырос до 5,0 млрд долл.) и значительным объемом заявок как на продажу, так и на покупку. Утром рубль открылся в положительной зоне вследствие улучшения аппетита с риску, которое стало реакцией на опубликованный накануне «Кремлевский список» (Минфин США ограничился простым перечислением российских чиновников и бизнесменов без упоминания каких-либо санкций в отношении них). К полудню рубль пробил отметку 56,0, однако вскоре после этого в условиях ухудшения аппетита к риску развивающихся стран и снижения нефтяных котировок вернулся к утренним значениям, завершив день в небольшом минусе на уровне 56,38 (−0,1%).