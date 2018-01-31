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Рубль: усиление волатильности


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Сегодня внимание рынка сосредоточено на заседании Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, который, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, однако при этом комментарии регулятора по итогам заседания, скорее всего, будут выдержаны в относительно жестком тоне.

Предстоящее заседание FOMC – последнее, на котором Джанет Йеллен будет присутствовать в качестве главы ФРС. Консенсус-прогноз предполагает, что впервые в этом году ставка по федеральным фондам будет повышена на заседании FOMC 20–21 марта, уже под руководством Джерома Пауэлла в роли нового председателя Федрезерва. По общему мнению участников рынка, с учетом благоприятной финансовой ситуации в США и роста инфляционных ожиданий, в течение года ставка по федеральным фондам будет повышена в общей сложности минимум три раза, так же, как и в 2017 г. Между тем сегодня же ADP опубликует результаты опроса о количестве рабочих мест в частном секторе, которые обычно позволяют составить неплохое представление о состоянии рынка труда в несельскохозяйственных отраслях США, данные по которым будут опубликованы в пятницу.

В преддверии заседания FOMC и выступления президента США Дональда Трампа с обращением к нации валюты развивающихся стран ослабли в среднем на 0,4–0,5%. Мексиканское песо и бразильский реал отстали от рынка, потеряв 0,8%. Давление на валюты оказала, в том числе, продолжающаяся коррекция в нефти: на опасениях, связанных с ростом коммерческих запасов нефти в США (первым с ноября прошлого года) и восстановлением добычи, цена Brent вчера снизилась на 0,6% (до 69,02 долл./барр.), опустившись примерно на 4% ниже локального максимума прошлой недели. На российском валютном рынке вчерашняя сессия характеризовалась высокой активностью (оборот в паре доллар/рубль на ММВБ вырос до 5,0 млрд долл.) и значительным объемом заявок как на продажу, так и на покупку. Утром рубль открылся в положительной зоне вследствие улучшения аппетита с риску, которое стало реакцией на опубликованный накануне «Кремлевский список» (Минфин США ограничился простым перечислением российских чиновников и бизнесменов без упоминания каких-либо санкций в отношении них). К полудню рубль пробил отметку 56,0, однако вскоре после этого в условиях ухудшения аппетита к риску развивающихся стран и снижения нефтяных котировок вернулся к утренним значениям, завершив день в небольшом минусе на уровне 56,38 (−0,1%).

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