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Мнения аналитиков

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Пара доллар-рубль будет и далее колебаться возле отметки 56,3


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Отсутствие новых санкций в отношении ОФЗ помогло рублю устоять на фоне рискофобии и снижения цен на нефть.

Вчера стало ясно, что Сенат США все же не получил рекомендаций вводить санкции в отношении российских ОФЗ - по крайней мере, пока. Это в какой-то мере ослабило неопределенность, и зарубежные инвесторы стали активно покупать ОФЗ, вызвав снижение доходности в длинном участке кривой на 10 б. п. Рубль при этом в середине дня укрепился на 0,7%, и пара USD/RUB пробила уровень 56. Впрочем, здесь доллар получил хорошую поддержку в виде активного спроса со стороны корпоративных игроков.

Далее в течение дня во вторник на рынках обострилась рискофобия. Доходность гособлигаций США закрепилась выше 2,7%, в результате чего рубль утратил завоеванные позиции (этому способствовала и дешевеющая нефть). К концу дня рубль все же выглядел лучше аналогов, потеряв лишь 0,1%, тогда как другие валюты развивающихся рынков просели в среднем на 0,5%. Пара USD/RUB остановилась у отметки 56,4, которая представляется прочным уровнем сопротивления, так как здесь велик объем предложения со стороны иностранцев.

Данные Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в хранилищах США превысили ожидания, и цена Брент упала ниже $69/барр. Сегодня в 18:30 выйдет статистика Управления энергетической информации (EIA). Сейчас нефть "играет" против рубля, но он получает поддержку из-за дальнейшего общего ослабления доллара.

Мы полагаем, что пара USD/RUB будет и далее колебаться возле отметки 56,3, так как спрос и предложение на рынке сбалансированы.


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