Лидерами роста станут акции "Аэрофлота" и телекомов

Нефть дешевеет в преддверии публикации данных о запасах в США, которые, по расчетам API, выросли. Внешние фондовые площадки демонстрируют спокойную динамику перед заседанием ФРС. Сегодня, скорее всего, ставка будет оставлена без изменений, но может быть дан четкий сигнал, насколько агрессивной будет политика Федрезерва в этом году. Реакция мировых рынков на итоги заседания комитета по открытому рынку ФРС, на мой взгляд, будет сдержанной. Доллар может укрепиться до 1,24 в паре с евро. Прогноз по паре USD/RUB на закрытие: 56,50–57, пара EUR/RUB будет в диапазоне 69,50–70.

Ожидаю сохранения слабонегативной динамики на российских фондовых площадках в течение дня. Хуже рынка будут торговаться акции сырьевого сектора, а лидерами могут стать бумаги Аэрофлота и телекомов.

Целью снижения сегодня считаю уровень 2260 п. по индексу Мосбиржи, до конца недели ожидаю индекс в диапазоне 2250–2280 п. Настроения инвесторов далеки от панических, но продолжение ралли в феврале маловероятно. Для этого необходим прежде всего дальнейший рост котировок нефти, которые пока не могут уверенно перешагнуть барьер в $70 за барр., в первую очередь из-за увеличения объема добычи в США.