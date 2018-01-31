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Сегодняшние аукционы ОФЗ пройдут столь же успешно, как и на прошлой неделе


Облигации / Рынки
Роман Насонов
Роман Насонов
аналитик Промсвязьбанка
 
Сегодня Минфин предложит инвесторам 2 выпуска ОФЗ-ПД срочностью 7 и 15 лет: 26222 и 26221, в объеме по 15 млрд руб. каждый.

Результаты последних аукционов отразили высокий интерес участников рынка к первичным размещениям госдолга. Оба аукциона от 24.01.18 прошли с переспросом в 3,3-3,5 раза без дисконтов по средневзвешенным ценам. По 4-летним ОФЗ 25083 на сумму 25 млрд руб. цена сложилась на уровне 100,39 (YTM 6,99%) по 10-летним 26212 в объеме 15 млрд руб. – 98,34 (YTM 7,42%).

За прошедшую неделю ситуация на внешних рынках принципиально не изменилась: цены на нефть Brent остаются поблизости от отметки 70 долл. за барр., а котировки большинства локальных гособлигаций EM немного снизились вслед за продолжающимся с середины декабря прошлого года ростом доходностей UST. Несмотря на это, текущие настроения инвесторов можно оценить как очень позитивные, судя по сильному росту котировок долгосрочных ОФЗ по итогам вчерашних торгов. По-видимому, он связан с «формальным подходом» Минфина США к составлению «кремлевского доклада», дающим надежду на мягкую риторику относительно запрета на вложения в госдолг РФ для американцев в ожидаемой публикации в ближайшее время.

Мы прогнозируем, что в этих условиях сегодняшние аукционы пройдут столь же успешно, как и на прошлой неделе. Тем более, что суммарный объем размещения сегодня на 10 млрд руб. меньше, чем 24 января. Наш ориентир по средневзвешенной цене для 7-летнего выпуска 26222 – 100,25 (YTM 7,17%), для 15-летнего выпуска 26221 – 102,3 (YTM 7,58%).

На наш взгляд, участники рынка по-прежнему недооценивают вероятность реализации санкционных угроз, и мы рекомендуем участвовать в сегодняшних размещениях долгосрочных бумаг лишь с краткосрочными спекулятивными целями, попытавшись приобрести небольшой объем бумаг с премией 2-3 б.п. в доходности к рынку. Долгосрочным инвесторам же стоит сконцентрироваться на выпусках срочностью 3-4 года, обладающих более привлекательным соотношением доходность/риск.

Отметим также, что приближающееся заседание ЦБ уже не стоит рассматривать как драйвер для роста рынка. Так, спрэд между форвардной (FRA 3x6) и текущей 3-месячной ставками Mosprime сейчас находится вблизи -50 б.п., и ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. в ближайшие 3 месяца с высокой вероятностью уже заложены в текущие котировки ОФЗ.

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