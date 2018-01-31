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Налоги и усреднение держат рынок МБК в напряжении


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Ставки МБК продолжают оставаться относительно высокими: спред между RUONIA (7,35%) и ключевой ставкой на 29 января оставался небольшим (-40 б.п. против -65 б.п. в среднем с начала года).

Похожая ситуация сохранялась и в сегменте залогового кредитования: рыночные ставки o/n РЕПО на 30 января (7,43%) также сохраняют невысокий спред к ключевой ставке (-43 б.п. против -51 б.п. в среднем с начала года). Подобная ситуация может объясняться сохранением спроса на ликвидность после значительных налоговых изъятий (-752 млрд руб. 25 января). Отметим, что вряд ли этот отток был компенсирован всем банкам в одинаковой степени: несмотря на то, что, по данным ЦБ, 29 января по бюджетному каналу в систему пришло 557 млрд руб., из них 200 млрд руб. пришлось на РЕПО с Казначейством, а в этом аукционе приняли участие лишь 2 банка. Помимо этого, сохранение нетипично высокой стоимости заимствования на МБК может быть обусловлено приближением окончания периода усреднения – он завершается 6 февраля (т.е. уже на следующей неделе). Хотя в среднем по системе уровня корсчетов вполне достаточно для выполнения требований (сейчас 2,12 трлн руб., а достаточно 1,96 трлн руб.), не исключено, что их объем распределен неравномерно внутри системы (у каких-то банков средств хватает, а каким-то необходимо привлечь дополнительную ликвидность). В итоге ставки МБК могут остаться под давлением в течение ближайших дней, однако к концу недели, скорее всего, они стабилизируются на привычно низких уровнях (т.е. RUONIA ~7%). 

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