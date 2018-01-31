Можно ожидать приостановки 2-дневного падения рынка США

Признаки некоторой паники, пока надо признать очень маленькой, особенно хорошо были видны вчера в акциях фармакологического гиганта Pfizer (PFE, -3,13%). После выхода квартальной отчетности еще до начала торгов (которая, как и ожидалось, превзошла консенсус-прогноз аналитиков), акции этой компании ушли вверх и на премаркете прибавляли до 3%. Однако затем общий негатив на рынке заставил быков в этих акциях поумерить свой пыл и с самого открытия основной торговой сессии начались массированные продажи, что в конечном итоге привело к значительному снижению этих акций. При этом в дополнение к общему негативу «удар ниже пояса» всему сектору здравоохранения и медицины нанесли еще и компании «тройственного союза» - Amazon.com (AMZN, +1,42%), Berkshire Hathaway (BRK-B, -0,49%) и JPMorgan Chase & Co (JPM, -0,94%), которые объявили о создании в ближайшем будущем медицинской компании, обслуживающей их сотрудников.

И вообще вчера в принципе вся сфера здравоохранения и социального обслуживания оказалась источником негативных новостей. К уже выше сказанному следует добавить новость, на которой акции крупнейшей страховой компании Америки - Metlife (MET, -8,59%) рухнули и ушли на дно, словно столкнулись с айсбергом на полном ходу. Случилось это из-за того, что Metlife умудрилась потерять данные о пенсионных начислениях и выплатах десятков тысяч пенсионеров. Причем точная цифра этих потерь пока неизвестна. Короче, случилось реальное ЧП всеамериканского масштаба.

Конечно, на таком негативном фоне индексам трудно было удержаться на каком-либо более-менее приемлемом уровне и потери составили порядка 1% - у Dow чуть больше, а у NASDAQ - чуть меньше. Но в любом случае за последние 2 дня рынок в целом откатился уже на позиции недельной давности и дышит он сейчас явно неровно. Как любят говорить американцы, стареющий бычий рынок стал задыхаться.

Ожидания рынка 31 января

Сегодня нас ждет чрезвычайно сложный и напряженный день. Событий и новостей просто-таки «выше крыши». Здесь и выход макроданных с запасами сырой нефти во главе, и отчетность целого ряда ведущих американских компаний, и, наконец, как вишенка на торте, решение о ставке по итогам очередного заседания Комитета по открытым рынкам США.

Хотя, если посмотреть внимательно, то, несмотря на весь этот вроде бы «ужасающий» список событий, ничего страшного пока нет. Пожалуй, наиболее пугающий момент - это данные о запасах сырой нефти. Здесь ожидания явно негативные - запасы после достаточно длительного периода сокращения должны вырасти и как отреагируют на это участники нефтяного рынка пока не до конца понятно. Нефть сползает 3-й день подряд, но готова ли она валиться более быстрыми темпами еще не факт.

Вторым по страхам со стороны участников рынка можно признать решение о ставке от ФРС. При этом страх состоит не в том, что ставку повысят (вероятность того, что она останется неизменной составляет сейчас 95,4%), а в том каковы будут последующие комментарии членов FOMC. Неопределенности в этом процессе добавляет еще и тот факт, что это последнее заседание под «предводительством» госпожи Джанет Йеллен. Сегодня она скажет свое прощальное «Гудбай» и передаст свой пост председателя ФРС Джерому Пауэллу. А смена власти, как мы знаем, не всегда бывает предсказуемой.

Что же касается выходящей квартальной отчетности, то на сегодняшние торги может повлиять только отчетность от Boeing (BA), которая появится еще до начала торгов. Но авиастроительный гигант чувствует себя сейчас просто великолепно и никто не сомневается в выходе чрезвычайно позитивных цифр по итогам 4-го квартала 2017 года. Кроме того, свою толику позитива придаст участникам рынка отчетность от Advanced Micro Devices (AMD) и Electronic Arts (EA), которая вышла вчера ночью после окончания торгов. В обоих случаях их отчетность превзошла ожидания аналитиков и сегодня к 12-00 мск акции этих компаний торгуются соответственно на 3% и на 7% выше вчерашнего закрытия.

Так что если сегодня никто никаких неприятных сюрпризов не преподнесет, то можно ожидать приостановки 2-х дневного падения и слабо позитивной динамики в акциях большинства экономических секторов. Наибольшие риски снижения будут скорее всего в акциях сырьевых компаний. Но это и понятно на фоне того, что происходит сейчас на рынке нефти.