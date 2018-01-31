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McDonald’s собирается нарастить долю ресторанов по франшизе почти на 50%


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
McDonald’s отчиталась за 4-й квартал 2017-го прибылью в $698,7 млн.

Без учета налогового эффекта чистая прибыль составила $1,4 млрд, и это на 17% больше прошлогоднего результата за тот же период. Большая часть налоговых издержек связана с возвращением доходов, которые компания заработала в прошлые годы в других странах, в США. 

Доходы компании снизились в целом за год на 11%, на 27% выручка упала в ресторанах самой компании. Снижение объясняется сменой стратегии. Компания собирается нарастить долю ресторанов по франшизе с 44% до 93%. В таких ресторанах доход в отчетном периоде увеличился на 12%. При этом операционная прибыль поднялась на 9% в целом по всем ресторанам. 

В марте прошлого года сеть фаст-фуда внедрила более технологичные сервисы для клиентов. В числе этих сервисов киоски самообслуживания, мобильное приложение для заказа еды и ее доставка. По результатам 4-го квартала можно сказать, что реализация планов компании успешно повышает эффективность франчайзинга и привлекает новых клиентов. Благодаря новым предложениям в меню продажи в ресторанах в целом увеличились на 5,5% за год, в США —  на 4,5%. 

Реализация стратегии по расширению доли ресторанов, работающих по франшизе, увеличила прибыльность McDonald’s, что свидетельствует об эффективности этого плана развития. Рестораны по франшизе также ведут к более устойчивой прибыли, так как снижают риски инвестирования в новые точки. Однако сейчас наблюдается падение выручки, поскольку компании сложно найти новых партнеров, готовых покупать франшизу от McDonald’s. Маржинальность франшизы для MCD составляет 28–30%, поэтому потенциал улучшения финпоказателей у сети присутствует.

Вместе с тем размер самого бизнеса ограничивается его высокой конкуренцией в секторе. На сегодня рынок фаст-фуда стоит $570 млрд, 17,5% на нем принадлежит MCD, и это практически потолок для данного бренда. Считаю, что $17–20 млрд выручки McDonald’s в состоянии заработать ежегодно, учитывая рост мировой экономики и потребления на 4,5%. Советую нашим инвесторам подождать с покупкой бумаг McDonald’s, до тех пор пока компания не сможет добиться одновременного повышения выручки и прибыли.

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