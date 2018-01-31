Потребительский индекс Иванова вернулся к уровню, предшествующему спаду II половины 2013 г

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Основные выводы по итогам опроса потребителей следующие:

• По сравнению с предыдущим кварталом повысились индекс личного благосостояния и оценка условий для крупных покупок, тогда как индекс благосостояния страны не изменился. По мнению аналитиков, несколько более оптимистичный настрой отражает рост реальных доходов населения в четвертом квартале 2017 на фоне рекордно низкой инфляции. Мы рады отметить постепенное улучшение разных показателей. Это означает, что улучшения не являются одномоментными в отличие от случаев повышения индексов, за которыми наступало разочарование.

• Уровень безработицы среди наших респондентов снизился с 11,6% в четвертом квартале 2016 до 10,9% в прошлом квартале, но по сравнению с третьим кварталом 2017 он повысился на 30 б. п. Доля тех, кто работает неполный рабочий день, но хочет устроиться на полную ставку, достигла рекордно высокого уровня в 9,7% по сравнению с 8,2% в третьем квартале 2017 и 8,1% в четвертом квартале 2016. Индекс чистого найма в четвертом квартале 2017 составил минус 35,0% против минус 33,5% в третьем квартале 2017 (за счет сезонных факторов) и минус 42,0% в четвертом квартале 2016.

• По данным опроса, заработная плата в четвертом квартале 2017 увеличилась на 4,9%, что ниже темпов роста, зафиксированных Росстатом (7,9%). В случае увеличения зарплаты Ивановы планируют потратить на еду 20% прибавки (из текущих расходов на еду уходит 39%), 15% - на одежду и товары для дома (на эту категорию приходится 16% текущих доходов), а 13% - отложить (сейчас это 7,0%). Норма сбережений в четвертом квартале 2017 осталась такой же, как и в третьем квартале 2017 - 6,5% (против 7,0% в четвертом квартале 2016).

• Доля Ивановых, которые стремились сэкономить на товарах повседневного спроса за предшествовавшие два-три месяца (т. е. за счет отказа от незапланированных покупок и перехода на более дешевые продукты питания), не изменилась по сравнению с четвертым кварталом 2016 и снизилась на 3 п. п. по сравнению с третьим кварталом 2017 до 65% в четвертом квартале 2017, достигнув самого низкого уровня за период с 2014 года.

• Принятие решения о покупке стало меньше зависеть от цен, качество стало более важным фактором. Около 51% респондентов готовы приобрести более дорогую продукцию более высокого качества по разумной цене. Соответственно, промоакции на более дорогие товары могут быть оправданы. Доля опрошенных, которые приходят в магазины только ради промоакций, еще больше снизилась, с 62% в третьем квартале 2017 до 60% в четвертом квартале 2017. По мере снижения общей осторожности в том, что касается расходов на продукты питания, уменьшилась доля покупателей, пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах.

• В целом, тремя главными причинами для беспокойства остаются коррупция (отметили 64% опрошенных), безработица (55%) и инфляция (48%). Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на рекордно низкие официально публикуемые темпы инфляции в 2,6%. Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% Ивановых, как и по итогам в предыдущего опроса.

• Около 55% Ивановых заявили о готовности платить больше в случае подорожания продуктов питания. Среди посетителей магазинов шаговой доступности эта доля была ниже, чем среди клиентов гипермаркетов. При этом выросла доля покупателей, приобретающих товары в больших упаковках, которые склонны переключиться на продукцию более высокого качества. У Ленты доля покупателей, приходящих только на промоакции, снизилась по сравнению с третьим кварталом 2017, но в магазинах шаговой доступности она не изменилась. Все это позволяет сделать вывод, что от перехода покупателей на более дорогую продукцию выиграли в основном гипермаркеты.