Yandex и Mail.ru являются лидерами в части услуг такси и доставки еды из ресторанов

Обе компании являются лидерами в своих сегментах, оставившими конкурентов далеко позади, в то время как в этих секторах для них по-прежнему существуют огромные возможности для того, чтобы изменить восприятие клиентов, внести кардинальные изменения в традиционные модели и повысить проникновение их услуг.

- Яндекс.Такси является бесспорным лидером среди приложений для вызова такси с точки зрения Ивановых. Рыночная доля компании почти удвоилась за последние 18 месяцев и достигла 77%.

- По-прежнему существуют возможности для структурного роста, так как все больше Ивановых будут пользоваться благами экономики совместного потребления. Две трети Ивановых пользовались такси, и за последние 18 месяцев эта цифра не изменилась.

- Два позитивных тренда, зарегистрированные за последние 18 месяцев: (i) выросло число Ивановых, которые заказывали такси онлайн (39% среди тех, кто заказывал такси в декабре 2017 года, по сравнению с 26% в июне 2016 года); (ii) средняя стоимость поездки выросла примерно на 10%.

- У Яндекс.Такси есть возможность изменить восприятие/внести кардинальные изменения в развитие рынка услуг по вызову такси: 63% клиентов, которые вызывали такси, не пользуясь приложениями (это число не изменилось с июня 2016 года), полагают, что заказ такси по телефону более надежен и более удобен.

- Совокупная доля рынка сервисов доставки еды Mail.ru Group, Delivery Club и ZakaZaka, согласно опросу Ивановых, составляет 41%. Они оставили своего ближайшего конкурента далеко позади с долей рынка всего 5%.

- Возможность кардинально изменить привычки покупателей: 2/3 Ивановых, которые заказывали доставку еды, по-прежнему предпочитают делать это на сайте ресторана или через приложение ресторана; около 70% тех, кто заказывал доставку еды, заказывали пиццу или суши.

- Большие возможности для более глубокого проникновения услуг в сектор доставки еды: всего 1/3 Ивановых пользовалась услугами доставки еды. 56% Ивановых ходили в рестораны, при этом около половины из них также пользовалась услугой доставки еды.

- В большинстве случаев (63%) Ивановы предпочитали заказывать еду по телефону. Проникновение заказов онлайн или через приложение в доставке еды (59%) выше, чем в сфере заказа такси (39%).