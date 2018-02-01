Золото вырастет в цене из-за геополитики

За время снижения сформировалась новая значимая область поддержек $1327-1332. Она пока и будет зоной, сдерживающей возможное давление «медведей». Верхняя граница среднесрочного диапазона проходит по уровню $1365. Пока инвестиционный мир на распутье, золото продолжит плавное возвращение в середину коридора $1332-$1365.

Долгосрочный тренд в золоте остается восходящим. Область интересов покупателей находится в пределах $1350-$1400 за тройскую унцию, что в текущих условиях выглядит даже несколько консервативным ожиданием. Более амбициозные участники рынка уже пересматривают прогнозы в сторону $1500 за тройскую унцию до конца года. Это выглядит несколько преждевременным из-за невнятной перспективы с долларом США.

Поведение американской валюты остается для драгметалла ключевым драйвером. Стабилизация доллара после обновления трехлетних минимумов и вызвала коррекцию позиций по золоту. Между тем, интерес к риску на рынке остается смешанным: принципиально новой информации для приобретений теми же темпами, что и ранее, уже нет, но и негатива тоже нет. Рынок катится по инерции в плане покупок активов и индексов. Так, например, накануне завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором вся монетарная политика была оставлена без изменений, но технически произошла смена руководства – Джанет Йеллен уступила кресло главы ФРС Джерому Пауэллу. Курс пары евро/доллар среагировал на событие довольно спокойно, так как оно давно заложено в котировках и учтено инвесторами.

До конца недели, впрочем, спрос на золото может локально увеличиться, если США представят вторую часть пересмотренных антироссийских санкций. Осложнения геополитического фона стандартно способствуют росту интереса к безопасным активам – золоту, серебру, отдельным валютам.