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Золото вырастет в цене из-за геополитики


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Золото стабилизировалось после коррекции в конце января. По оценкам «Альпари Голд», тройская унция драгоценного металла стоит утром в четверг, 1 февраля, $1347,80.

За время снижения сформировалась новая значимая область поддержек $1327-1332. Она пока и будет зоной, сдерживающей возможное давление «медведей». Верхняя граница среднесрочного диапазона проходит по уровню $1365. Пока инвестиционный мир на распутье, золото продолжит плавное возвращение в середину коридора $1332-$1365. 

Долгосрочный тренд в золоте остается восходящим. Область интересов покупателей находится в пределах $1350-$1400 за тройскую унцию, что в текущих условиях выглядит даже несколько консервативным ожиданием. Более амбициозные участники рынка уже пересматривают прогнозы в сторону $1500 за тройскую унцию до конца года. Это выглядит несколько преждевременным из-за невнятной перспективы с долларом США. 

Поведение американской валюты остается для драгметалла ключевым драйвером. Стабилизация доллара после обновления трехлетних минимумов и вызвала коррекцию позиций по золоту. Между тем, интерес к риску на рынке остается смешанным: принципиально новой информации для приобретений теми же темпами, что и ранее, уже нет, но и негатива тоже нет. Рынок катится по инерции в плане покупок активов и индексов. Так, например, накануне завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором вся монетарная политика была оставлена без изменений, но технически произошла смена руководства – Джанет Йеллен уступила кресло главы ФРС Джерому Пауэллу. Курс пары евро/доллар среагировал на событие довольно спокойно, так как оно давно заложено в котировках и учтено инвесторами. 

До конца недели, впрочем, спрос на золото может локально увеличиться, если США представят вторую часть пересмотренных антироссийских санкций. Осложнения геополитического фона стандартно способствуют росту интереса к безопасным активам – золоту, серебру, отдельным валютам. 

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