Акции General Electric могут исключить из индекса Dow

На дневном графике индикатор RSI не подтвердил последний подъем нефтяных котировок до локального максимума 71,28 (brent).

Не в последнюю очередь нефтяные цены зависят от курса доллара, а в свою очередь судьба восходящего тренда EUR/USD зависит от настроения инвесторов на глобальных рынках. «Доллар находится под давлением в связи с повышенным аппетитом к риску, так что если настроение инвесторов ухудшится, то привлекательность доллара как безопасного актива вернется», – говорит старший стратег по валютным рынкам в ABN Amro Джорджетт Боул. В ABN Amro считают, что этот фактор являет собою новый риск появления медвежьего тренда. По прогнозу ABN Amro, EUR/USD может упасть до 1,15 уже в обозримом будущем.

Фондовые индексы США в среду выросли на фоне окончания двухдневного заседания ФРС США. ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25–1,5%. Январь стал вторым месяцем подряд, когда показатели по частному сектору рынка труда США от компании ADP оказались сильны. Число рабочих мест в частном секторе выросло на 234 тысячи, сообщила ADP в среду. Экономисты ожидали роста только на 185 тысяч, а в декабре показатель составил 250 тысяч. По мнению экономистов, рост числа рабочих мест со временем будет замедляться на фоне сжатия рынка труда, но пока замедление не началось.

По опросам MarketWatch, экономисты ожидают, что в официальном отчете от минтруда, который выйдет в пятницу, рост числа рабочих мест составит 185 тысяч после декабрьского роста на 148 тысяч. Главный экономист в Moody’s Analytics Марк Занди говорит, что рынок труда «болезненно сжат». По его прогнозу, безработица упадет с 4,1% до примерно 3,5%.

Велика вероятность, что General Electric будет исключена из индекса Dow Jones Industrial Average, сказал аналитик Deutsche Bank Джон Инч. В случае, если это произойдет, соответствующая новость сильно повлияет на котировки акций, предупредил Инч. Потенциальный риск усугубляется тем, что в акции GE вложено много средств от розничных инвесторов. Примерно 40% обыкновенных акций GE находятся в собственности у розничных инвесторов.

«По нашему мнению, вероятность исключения GE из Dow увеличивается, так как у GE по-прежнему много серьезных проблем, в том числе слабые показатели по прибыли и недостаток наличности, а также жесткий мировой рынок энергогенерации, агрессивное сокращение расходов, уменьшение портфеля, перестановки в составе руководства и расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам, – сказал Инч. – Этот индекс является взвешенным не по рыночной капитализации, а по абсолютной цене акций. Следовательно, еще одна проблема GE заключается в том, что, поскольку цена ее акций в абсолютном выражении продолжает снижаться (пока акции других компаний растут), GE всё более явно подпадает под категорию аутсайдера и становится всё более вероятным кандидатом на удаление из индекса, по нашему мнению».

Также аналитик Deutsche Bank отметил, что, по некоторым сведениям, «Комиссия предпочитает, чтобы среди компонент индекса DJIA отношение котировок самой дорогой к самой дешевой акции не превышало 10:1. На данный момент, отношение Boeing (самой дорогой акции) к GE (самой дешевой) превышает 20:1».