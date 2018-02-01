Спрос на ОФЗ усилил рубль, несмотря на "кремлевский доклад"

Курс американской валюты как ушёл в минус с открытия биржи, так и торговался там до её закрытия. После падения до 56,07 руб. пара доллар/рубль стабилизировалась в районе 56,25 руб. Курс евро повышался до 70,24 руб. на фоне его укрепления на форекс.

Российскую валюту поддержал спрос на ОФЗ, что позволило ей не обращать внимания на азиатское снижение нефтяных котировок. Минфин РФ на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на сумму 30 млрд руб. при общем спросе 108 млрд руб. Приток капитала в рублевые активы был вызван отсутствием санкций на российский долг в «кремлевском докладе». Индекс RGBI обновил максимум, поднявшись на 0,32%, до 143,13.

Нефтяной рынок поддержал рубль на американской сессии, хотя данные министерства энергетики США изначально разочаровали покупателей ростом запасов нефти и добычи за минувшую неделю, завершившуюся 26 января.

Комитет открытого рынка ФРС США оставил основную ставку без изменения. Решение совпало с ожиданиями экспертов, поэтому не вызвало резких ценовых колебаний на рынках.

В четверг, 1 февраля, на торгах в Азии стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,20%, до $69,01. Американская валюта демонстрирует смешанную динамику. Скорее всего, торги на Московской бирже откроются незначительным снижением по доллару и евро. Учитывая высокий спрос на ОФЗ, рубль сохранит боковую динамику в диапазоне 55,90- 56,20 руб. за «американца».

Пара евро/рубль снизилась с максимума 70,24 руб. до 69,73 руб. за евро. Снижение было вызвано коррекцией пары евро/доллар. Технически покупателям ничего не мешает продолжить рост до 70,35 руб.