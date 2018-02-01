FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Спрос на ОФЗ усилил рубль, несмотря на "кремлевский доклад"


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 31 января, торги на Московской бирже закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллара снизился на 0,31%, до 56,20 руб., а курс евро – на 0,15%, до 69,80 руб.

Курс американской валюты как ушёл в минус с открытия биржи, так и торговался там до её закрытия. После падения до 56,07 руб. пара доллар/рубль стабилизировалась в районе 56,25 руб. Курс евро повышался до 70,24 руб. на фоне его укрепления на форекс.  

Российскую валюту поддержал спрос на ОФЗ, что позволило ей не обращать внимания на азиатское снижение нефтяных котировок. Минфин РФ на аукционах разместил два выпуска ОФЗ на сумму 30 млрд руб. при общем спросе 108 млрд руб. Приток капитала в рублевые активы был вызван отсутствием санкций на российский долг в «кремлевском докладе». Индекс RGBI обновил максимум, поднявшись на 0,32%, до 143,13.

Нефтяной рынок поддержал рубль на американской сессии, хотя данные министерства энергетики США изначально разочаровали покупателей ростом запасов нефти и добычи за минувшую неделю, завершившуюся 26 января. 

Комитет открытого рынка ФРС США оставил основную ставку без изменения. Решение совпало с ожиданиями экспертов, поэтому не вызвало резких ценовых колебаний на рынках. 

В четверг, 1 февраля, на торгах в Азии стоимость нефти марки Brent повысилась на 0,20%, до $69,01. Американская валюта демонстрирует смешанную динамику. Скорее всего, торги на Московской бирже откроются незначительным снижением по доллару и евро. Учитывая высокий спрос на ОФЗ, рубль сохранит боковую динамику в диапазоне 55,90- 56,20 руб. за «американца». 

Пара евро/рубль снизилась с максимума 70,24 руб. до 69,73 руб. за евро. Снижение было вызвано коррекцией пары евро/доллар. Технически покупателям ничего не мешает продолжить рост до 70,35 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ