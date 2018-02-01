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Экспирация по фьючерсному контракту Brent добавит волатильности инструменту


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские биржевые индексы на торгах в среду закрылись вблизи нулевых уровней на фоне достижения доходности 10-летних казначейских облигаций США отметки 2,75% после сохранения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на уровне 1,25-1,5% годовых.

Алан Гринспен, возглавлявшего Федеральную резервную систему с 1987 по 2006 год, в интервью телеканалу Bloomberg выразил мнение, что "пузырь на рынке облигаций в конечном итоге станет критической проблемой". Гринспен также обеспокоен дефицитом правительства США, который будет продолжать расти пропорционально доле валового внутреннего продукта, и выразил удивление, что президент Дональд Трамп не уточнил, как он будет финансировать новые правительственные инициативы на фоне сокращении налогов на 1,5 триллиона долларов, что в свою очередь еще больше увеличит бюджетный разрыв.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,66%, закрывшись на отметке $69,06 на фоне ослабления доллара к ведущим мировым валютам.

Вышедшие данные от Минэнерго США показали рост запасов сырой нефти на 6,7 миллионов баррелей в сутки впервые за 11 недель, в то время как запасы бензина и дистиллятов снизились на 1,9 миллионов баррелей в сутки. Однако стоит отметить, что рост запасов в основном происходит из-за планового техобслуживания на большинстве НПЗ, по окончании которого показатели снова могут продемонстрировать отрицательную динамику.

В настоящий момент поддержкой Brent выступают отметка $68,50, при проходе которой цена на "черное золото" может опуститься в район $67,25, сопротивления по-прежнему расположены на $69,50 и $70,20.

Сегодня пройдет экспирация по фьючерсному контракту Brent, что может добавить волатильности инструменту.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2289,99 п., прибавив 0,42% в рамках двухдневной консолидации после публикации "кремлевского доклада", где игроки продолжают оценивать риски, связанные с введением новых санкций со стороны американского Минфина.

В текущей ситуации поддержка в индикаторе расположена на отметке 2265 п., ближайшее сопротивление - 2300 п., закрепление над которым даст шансы на возобновление роста.

Локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС на данном этапе выступает 128000 п и основной 127000 п., проход которой может усилить продажи к уровню 125000 п, сопротивление на данный момент по-прежнему расположено на 129500 п.

Рубль по итогам торговой сессии в среду закрылся на отметке 56,20, прибавив 0,31% по отношению к доллару США на фоне высоких цен на нефть и очередного размещения ОФЗ Минфином на 30 миллиардов рублей.

На данном этапе локальными сопротивлениями в паре все так же выступают 56,50 и 56,80, поддержки расположены на отметках 56,20 и 55,80.

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