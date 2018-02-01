В начале торгов возможно повышение по индексу РТС

Улучшение ожиданий международного рейтингового агентства Moody’s в отношении российских компаний оказалось для трейдеров более важным, чем угроза расширения санкций со стороны США. В итоге Сбербанк (SBER) вырос на 2.6%, Новатэк (NVTK) – на 2.3%, МТС (MTSS) – на 1.9%, ВТБ (VTBR) – на 1.2%. С позиций технического анализа, прошедшая ранее коррекция вниз по индексу РТС вывела индикатор RSI из зоны «перекупленности», что позволило покупателям действовать немного более уверенней.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Коршуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 8.0%, корпорации Квадра (TGKD) – на 6.7%, Кузбасской топливной компании (KBTK) – на 4.6%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.3%, фьючерсы на индексы США тортгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, по многим из азиатских индексов наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Неожиданное сокращение запасов бензина в США (данные минэнергетики за неделю) оказало поддержку мировым ценам на нефть, а комментарий по итогам заседания комитета по открытым рынкам ФРС оказался скорее нейтральным – эксперты в среднем ожидают трех повышений базовой процентной ставки в ближайшие год-полтора, что соответствует «плавной траектории» процентных ставок (тем не менее, доходность по десятилетним казначейским облигациям США остается выше 2.7% годовых – вблизи максимума за три с половиной года).

На валютном рынке наметился некоторый период затишья, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 56.0 – 56.5 по паре доллар-рубль.



