До конца недели рубль может ощутить давление со стороны новостей по экономике США

Кроме того, МИД РФ заявил, что в опубликованном «кремлевском» списке есть скрытая часть, а значит масштаб угрозы до сих пор рынкам неясен.

Также, начиная с 30 января США могут ужесточать секторальные санкции, при этом «дедлайна» по данным ужесточениям нет, то есть это долгосрочная угроза.

Однако до конца недели рубль может ощутить давление и со стороны новостей по американской экономике – предварительные данные по рынку труда, опубликованные ADP в среду, говорят о росте рабочих мест свыше 200 тыс. в январе, что существенно лучше ожиданий.

Учитывая заседание ФРС в среду, публикацию официальных данных по рынку труда и опережающих индикаторов по американской экономике, которые ожидаются сильными, мы можем увидеть восстановления позиций доллара США на мировой арене. Соответственно это предполагает коррекцию биржевых товаров, в том числе нефти, и сырьевых валют.

Ожидаем движения рубля в коридоре 56,1-57,2 руб/доллар, движение к верхней границе вероятно в случае введения новых существенных санкций.