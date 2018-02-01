Подрастающая нефть окажет поддержку "быкам" на старте торгов в РФ

Основной прирост рынку вновь обеспечивают акции Сбербанка (+2,6%), которые установили новый исторический максимум на отметке 264,79 рубля за одну обыкновенную акцию. Как бы ни писали аналитики о том, что прибыль растёт, есть надежды на дивиденды и прочее, а бумага уже чрезмерно «горячая», так как по текущим показателям, да и будущим, есть на рынке и более выгодные аналоги. Другое дело, если рассматривать Сбербанк в качестве наиболее ликвидной фишки на рынке и производной отношения крупных отечественных и зарубежных инвесторов. В этом случае бумага может «греться» до очень высоких температур. Некоторое восстановление котировок нефти помогло нефтяным бумагам: «ЛУКОЙЛ» (+0,4%), «Роснефть» (+0,32%). С другой стороны, бумаги «Сургутнефтегаза» упали на 5,14%. ГМК «Норникель» (+1,09%) сообщила о росте производства никеля в IV квартале на 11%, а металлов платиновой группы на 6%. В остальном, картина по секторам была смешенной. В лидерах роста и падения также отметились «ЭНЕЛ Россия» (+3,57%), «Мегафон» (+2,98%), НМТП (+2,64%), «НОВАТЭК» (+2,26%), а также «Русгидро» (-3,27%), НЛМК (-2,58%), привилегированные акции «Башнефти» (-1,88%), Московская биржа (-1,79%). Особо стоит обратить внимание на бумаги НЛМК, которые начинают раскручивать нисходящую тенденцию. После пробития линии в районе 148, открывается путь на 145. В остальном, бумага может скорректироваться к ещё более низким значениям.

Рубль торговался весь день относительно стабильно в пределах коридора в 36 копеек в паре USD/RUB. Поддержку обеспечивали аукционы ОФЗ. Минфин предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26221 с погашением в марте 2033 года в объёме 15 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 68,317 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,12%, а на втором спрос оказался на уровне 40,012 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,52%. Довольно высокий спрос на ОФЗ может означать как интерес нерезидентов, так и возвращение денег российской элиты. Фактически списки «кремлёвского доклада» можно считать предупреждением, которое способно усилить возврат капитала в российскую юрисдикцию. Если реализовывается последний сценарий, тогда и рост бумаг Сбербанка не является столь удивительным.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть торгуется в незначительном плюсе, как и ряд азиатских индексов. Российский PMI в производственной сфере повысился в январе до 52,1 п. с 52,0 п. в декабре. Вероятно, что рынок попытается начать день в плюсе, а рубль с небольшого укрепления. В остальном, перспективы более агрессивного повышения ставки ФРС будут сдерживать чрезмерный оптимизм участников торгов. С 1 февраля начнутся торги бумагами X5 Retail Group на Московской бирже. «Уралкалий» проведёт отсечку выкупа перед делистингом.