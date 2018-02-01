FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В четверг рост индексов РФ может достичь 1%


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0,25% до 69 долл. по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,37% - до 2837п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон позитивный.

Нефть восстанавливает потери после публикации данных по запасам от EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 6,78 млн барр. Добыча нефти в США выросла на 41 тыс. барр. – до уровня 9,919 млн баррелей в сутки. Несмотря на продолжающийся рост добычи в США, котировки уверенно ползут вверх. 

Заседания ФРС не принесло волатильности на рынки, регулятор, как и ожидалось, оставил ставку без изменения, в кратком коммюнике регулятор повторил декабрьские тезисы. Следующее заседание в марте предполагает повышение ставки на 25 бп., сегодня рынки США получат новый импульс к росту и, на наш взгляд, в очередной раз обновят исторические максимумы. 

Пара доллар/рубль остается в диапазоне 56,4-55,6 рубля за доллара, риски на запрет покупок госдолга России полностью нивелированы, индекс российских облигаций уверенно продолжает рост. 

Российские индексы закрыли день ростом, РТС прибавил 0,56%, индекс МосБиржи повысился на 0,42% до отметки 2290п. Бумаги Сбербанка ускорили движение вверх и по-прежнему остаются локомотивом всего рынка. Сегодня мы ожидаем продолжение роста с целями 270 рублей по обыкновенным акциям и 224 по привилегированным.  

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов и рост индексов в пределах 1%.

Среди бумаг мы бы отметили акции: Сбербанк, Газпром и ММК.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ