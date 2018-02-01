В четверг рост индексов РФ может достичь 1%

Нефть восстанавливает потери после публикации данных по запасам от EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 6,78 млн барр. Добыча нефти в США выросла на 41 тыс. барр. – до уровня 9,919 млн баррелей в сутки. Несмотря на продолжающийся рост добычи в США, котировки уверенно ползут вверх.

Заседания ФРС не принесло волатильности на рынки, регулятор, как и ожидалось, оставил ставку без изменения, в кратком коммюнике регулятор повторил декабрьские тезисы. Следующее заседание в марте предполагает повышение ставки на 25 бп., сегодня рынки США получат новый импульс к росту и, на наш взгляд, в очередной раз обновят исторические максимумы.

Пара доллар/рубль остается в диапазоне 56,4-55,6 рубля за доллара, риски на запрет покупок госдолга России полностью нивелированы, индекс российских облигаций уверенно продолжает рост.

Российские индексы закрыли день ростом, РТС прибавил 0,56%, индекс МосБиржи повысился на 0,42% до отметки 2290п. Бумаги Сбербанка ускорили движение вверх и по-прежнему остаются локомотивом всего рынка. Сегодня мы ожидаем продолжение роста с целями 270 рублей по обыкновенным акциям и 224 по привилегированным.

Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов и рост индексов в пределах 1%.

Среди бумаг мы бы отметили акции: Сбербанк, Газпром и ММК.