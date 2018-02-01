Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале дня на внешнем позитиве

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2295, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние бокового движения около отметки 2300", - добавил он.

В заявлении ФРС отметила, что экономика США развивается уверенными темпами, а показатели занятости, расходов домашних хозяйств и долгосрочных капиталовложений в бизнес остаются высокими, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Утреннее восстановление нефтяных цен на этом фоне позволит рублю укрепляться и сегодня в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55,6-56,8 рубля, для европейской валюты - 69,1-70,5 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,1-0,3% на фоне итогов двухдневного заседания ФРС США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом регулятор отметил, что ожидает роста инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, шанхайский SSE Composite снижался на 1,2%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,2-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2403 доллара против 1,2414 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ умеренно вырос в среду на фоне оптимизма на зарубежных площадках и подъема бумаг Сбербанка SBER; росту индекса РТС, в частности, способствовало укрепление рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,42% - до 2289,99 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1282,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 0,18 рубля - до 56,21 рубля, евро - на 0,11 рубля, до 69,8 рубля.