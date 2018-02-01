FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рынок акций РФ и рубль вырастут в начале дня на внешнем позитиве


Рынки / Валюта / Индексы
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ и рубль в среду вырастут в начале дня, отыгрывая внешний позитив. Индекс Мосбиржи будет тянуться к отметке 2300 пунктов.

 

Ожидается открытие рынка с повышением порядка 0,3% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2295, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280 и 2270, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2300 и 2310, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в состояние бокового движения около отметки 2300", - добавил он.

В заявлении ФРС отметила, что экономика США развивается уверенными темпами, а показатели занятости, расходов домашних хозяйств и долгосрочных капиталовложений в бизнес остаются высокими, рассуждает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

"Утреннее восстановление нефтяных цен на этом фоне позволит рублю укрепляться и сегодня в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 55,6-56,8 рубля, для европейской валюты - 69,1-70,5 рубля", - оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились на 0,1-0,3% на фоне итогов двухдневного заседания ФРС США. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. При этом регулятор отметил, что ожидает роста инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1,7%, японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, шанхайский SSE Composite снижался на 1,2%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,2-0,3%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,6 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2403 доллара против 1,2414 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ умеренно вырос в среду на фоне оптимизма на зарубежных площадках и подъема бумаг Сбербанка SBER; росту индекса РТС, в частности, способствовало укрепление рубля к доллару. Индекс Мосбиржи к закрытию среды вырос на 0,42% - до 2289,99 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1282,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизился на 0,18 рубля - до 56,21 рубля, евро - на 0,11 рубля, до 69,8 рубля.

 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ