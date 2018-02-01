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ОФЗ: нерезиденты увеличивают дюрацию


Облигации / Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Спрос на обоих вчерашних аукционах по размещению ОФЗ оказался довольно большим, позволив Минфину продать весь запланированный объем бумаг (30 млрд руб.).

Особенно внушительное количество заявок (68 млрд руб. – почти в пять раз выше предложения (15 млрд руб.)) собрал выпуск ОФЗ-26222. Доходность по цене отсечения составила 7,12%, что примерно соответствовало уровню оффера на вторичном рынке непосредственно перед аукционом. ОФЗ-26221, самый длинный из находящихся в обращении выпусков, также был размещен целиком без каких-либо затруднений: соотношение спроса и предложения составило 2,7x, доходность по цене отсечения – 7,52%, т.е. также на уровне рынка. На вторичных торгах в центре внимания были длинные бумаги. Нерезиденты активно увеличивали дюрацию портфелей, перекладываясь в более длинные бумаги, в то время как участие локальных игроков было ограниченным. По итогам дня дальний конец кривой опустился на 6–8 бп. ОФЗ-26219 (YTM 7,15%) снизился в доходности на 9 бп, в результате чего его спред к ОФЗ-26207 сузился до нуля. При этом многие нерезиденты продавали короткий и среднесрочный сегменты кривой, так что доходности здесь снизились всего на 2–3 бп. Наклон кривой уменьшился: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет сузились на 5 би и 3 бп, до 48 бп и 32 бп соответственно. Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 в очередной раз практически выпали из поля зрения рынка, завершив сессию примерно на тех же уровнях, что и накануне.

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