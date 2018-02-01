ОФЗ: нерезиденты увеличивают дюрацию

Особенно внушительное количество заявок (68 млрд руб. – почти в пять раз выше предложения (15 млрд руб.)) собрал выпуск ОФЗ-26222. Доходность по цене отсечения составила 7,12%, что примерно соответствовало уровню оффера на вторичном рынке непосредственно перед аукционом. ОФЗ-26221, самый длинный из находящихся в обращении выпусков, также был размещен целиком без каких-либо затруднений: соотношение спроса и предложения составило 2,7x, доходность по цене отсечения – 7,52%, т.е. также на уровне рынка. На вторичных торгах в центре внимания были длинные бумаги. Нерезиденты активно увеличивали дюрацию портфелей, перекладываясь в более длинные бумаги, в то время как участие локальных игроков было ограниченным. По итогам дня дальний конец кривой опустился на 6–8 бп. ОФЗ-26219 (YTM 7,15%) снизился в доходности на 9 бп, в результате чего его спред к ОФЗ-26207 сузился до нуля. При этом многие нерезиденты продавали короткий и среднесрочный сегменты кривой, так что доходности здесь снизились всего на 2–3 бп. Наклон кривой уменьшился: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет сузились на 5 би и 3 бп, до 48 бп и 32 бп соответственно. Флоутеры и индексируемый на инфляцию ОФЗ-52001 в очередной раз практически выпали из поля зрения рынка, завершив сессию примерно на тех же уровнях, что и накануне.