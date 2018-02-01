ФАС хочет принимать участие в формировании цен на билеты: отчасти заявления на публику, однако риски повышаются

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена пресечь необоснованное завышение цен на билеты, заявил вчера глава службы Игорь Артемьев, выступая в Совете Федерации. По его словам, сотрудники авиакомпаний могут вручную менять цены на билеты. ФАС продолжит работу с авиакомпаниями в «мягком» режиме для того, что убедиться в отсутствии немотивированного завышения цен, передает Коммерсантъ. Артемьев не озвучил подробностей относительно планируемых мер.

Отчасти заявления на публику, однако риски повышаются. Тот факт, что комментарии прозвучали в рамках выступления в Совете Федерации, представляется нам логичным: таким образом ФАС демонстрирует властям и общественности, что следит за ценообразованием в сегменте авиаперевозок. Не ясно, как служба намерена улучшить работу систем управления доходами, которые используются не только в России, но и по всему миру. Таким образом, высока вероятность того, что комментарии службы ни к чему не приведут. Тем не менее не стоит забывать, что расследования ФАС в высококонкурентной портовой отрасли за последние два года привели к ряду судебных разбирательств, поэтому мы не исключаем возможности эскалации ситуации.