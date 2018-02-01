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ФАС хочет принимать участие в формировании цен на билеты: отчасти заявления на публику, однако риски повышаются


Рынки
Митч Митчелл
Митч Митчелл
аналитик ФГ БКС
 
Мы воспринимаем комментарии регулятора в первую очередь как заявления на публику, которые вряд ли обернутся существенными последствиями для авиакомпаний, однако будем следить за развитием событий.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена пресечь необоснованное завышение цен на билеты, заявил вчера глава службы Игорь Артемьев, выступая в Совете Федерации. По его словам, сотрудники авиакомпаний могут вручную менять цены на билеты. ФАС продолжит работу с авиакомпаниями в «мягком» режиме для того, что убедиться в отсутствии немотивированного завышения цен, передает Коммерсантъ. Артемьев не озвучил подробностей относительно планируемых мер.

Отчасти заявления на публику, однако риски повышаются. Тот факт, что комментарии прозвучали в рамках выступления в Совете Федерации, представляется нам логичным: таким образом ФАС демонстрирует властям и общественности, что следит за ценообразованием в сегменте авиаперевозок. Не ясно, как служба намерена улучшить работу систем управления доходами, которые используются не только в России, но и по всему миру. Таким образом, высока вероятность того, что комментарии службы ни к чему не приведут. Тем не менее не стоит забывать, что расследования ФАС в высококонкурентной портовой отрасли за последние два года привели к ряду судебных разбирательств, поэтому мы не исключаем возможности эскалации ситуации.

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