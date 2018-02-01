Долговой рынок: драйверами среды выступили выпуски электроэнергетики

По всей длине кривой наблюдались умеренные покупки, и средний рост котировок составил 35 б.п.

Драйверами среды выступили выпуски электроэнергетики, чьи выпуски прибавили в среднем по 65-70 б.п. Восходящая динамика в секторе была присуща практически всем торгуемым бумагам, в особенности МОЭСК БО-9 (+1%). Несколько слабее смотрелись выпуски муниципального долга, чьи котировки выросли в среднем на 10-15 б.п. Опережающими темпами рос бонд ЯНАО-2016 (+0,2%).

На рынке внешнего госдолга наблюдался уверенный рост котировок длинных ОФЗ с дюрацией от 5 лет на 0,5%, тогда как более короткие выпуски закрылись на уровне открытия сессии. Торги проходили на повышенных объемах, составившие 43,7 млрд руб., что вдвое выше среднедневных значений за неделю. Лидерами чреды оказались серии 26219 и 26221 (+0,6% и +0,5% соответственно).

Внешние корпоративные облигации торговались в смешанном диапазоне. Лучше остальных смотрелись евробонды РЖД, ВЭБа и Газпрома. В свою очередь, выпуски Газпромбанка и телекомов находились под давлением.



