FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На заседании в марте ФРС, вероятно, повысит ставку на 25 б.п.


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Как и ожидалось, Федрезерв оставил процентную ставку на уровне 1,50%.

В итоговом пресс-релизе руководство ФРС более оптимистично, чем в прошлый раз, оценило текущую экономическую активность и перспективы инфляции. Это еще больше повышает вероятность, что на следующем заседании (21 марта), первом под председательством Джерома Пауэлла, ставка будет повышена на 25 б. п. Глобальные рынки в целом не отреагировали на итоги вчерашнего заседания.

- Последнее заседание ФРС США под руководством Джанет Йеллен не преподнесло инвесторам особых новостей. Как и ожидалось, ставка осталась на уровне 1,50%. После декабрьского повышения ставки и ввиду предстоящего назначения нового главы ФРС Джерома Пауэлла никто не сомневался, что в этот раз Федрезерв не станет менять ставку.

- Решение было ожидаемым и единогласным, поэтому интерес для рынков могло представлять только заявление Федрезерва по итогам заседания. По большей части оно не изменилось с предыдущего раза, но его тон все же стал несколько оптимистичнее.

- Так, ситуация в экономике описывается в более радужных тонах: расходы домохозяйств и инвестиции компаний, по мнению ФРС, растут "уверенными" темпами - по итогам декабрьского заседания так был охарактеризован рост занятости.

- Что касается инфляции, Федрезерв заявил, что рыночные индикаторы инфляции "увеличились", но остаются низкими. В пресс-релизе отмечается, что, по прогнозам американского центробанка, инфляция в этом году "повысится" и стабилизируется вблизи целевого уровня в 2%.

- Исходя из основных положений пресс-релиза риски, угрожающие экономическому росту, охарактеризованы почти так же, как в декабре, а именно как "практически сбалансированные". 

- Федрезерв заявил, что следует ожидать "дальнейшего постепенного" повышения ставки. Появление в формулировке слова "дальнейшего" позволяет предположить, что американский регулятор утвердился в намерении приступить к более активному ужесточению денежно-кредитной политики.

- В целом по итогам вчерашнего заседания Федрезерва инвесторы пришли к заключению, что Джером Пауэлл вполне может повысить ставку на 25 б. п. 21 марта, в ходе первого же возглавляемого им заседания. Вероятность такого развития событий уже почти полностью заложена в рыночные оценки, так что если у нового председателя ФРС другие планы, то для адаптации к ним потребуется серьезная корректировка рыночных ожиданий. На самом деле, поскольку повышение ставки в марте почти не вызывает сомнений, основное внимание, по всей видимости, будет приковано к первой пресс-конференции Джерома Пауэлла, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ