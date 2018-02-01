На заседании в марте ФРС, вероятно, повысит ставку на 25 б.п.

В итоговом пресс-релизе руководство ФРС более оптимистично, чем в прошлый раз, оценило текущую экономическую активность и перспективы инфляции. Это еще больше повышает вероятность, что на следующем заседании (21 марта), первом под председательством Джерома Пауэлла, ставка будет повышена на 25 б. п. Глобальные рынки в целом не отреагировали на итоги вчерашнего заседания.

- Последнее заседание ФРС США под руководством Джанет Йеллен не преподнесло инвесторам особых новостей. Как и ожидалось, ставка осталась на уровне 1,50%. После декабрьского повышения ставки и ввиду предстоящего назначения нового главы ФРС Джерома Пауэлла никто не сомневался, что в этот раз Федрезерв не станет менять ставку.

- Решение было ожидаемым и единогласным, поэтому интерес для рынков могло представлять только заявление Федрезерва по итогам заседания. По большей части оно не изменилось с предыдущего раза, но его тон все же стал несколько оптимистичнее.

- Так, ситуация в экономике описывается в более радужных тонах: расходы домохозяйств и инвестиции компаний, по мнению ФРС, растут "уверенными" темпами - по итогам декабрьского заседания так был охарактеризован рост занятости.

- Что касается инфляции, Федрезерв заявил, что рыночные индикаторы инфляции "увеличились", но остаются низкими. В пресс-релизе отмечается, что, по прогнозам американского центробанка, инфляция в этом году "повысится" и стабилизируется вблизи целевого уровня в 2%.

- Исходя из основных положений пресс-релиза риски, угрожающие экономическому росту, охарактеризованы почти так же, как в декабре, а именно как "практически сбалансированные".

- Федрезерв заявил, что следует ожидать "дальнейшего постепенного" повышения ставки. Появление в формулировке слова "дальнейшего" позволяет предположить, что американский регулятор утвердился в намерении приступить к более активному ужесточению денежно-кредитной политики.

- В целом по итогам вчерашнего заседания Федрезерва инвесторы пришли к заключению, что Джером Пауэлл вполне может повысить ставку на 25 б. п. 21 марта, в ходе первого же возглавляемого им заседания. Вероятность такого развития событий уже почти полностью заложена в рыночные оценки, так что если у нового председателя ФРС другие планы, то для адаптации к ним потребуется серьезная корректировка рыночных ожиданий. На самом деле, поскольку повышение ставки в марте почти не вызывает сомнений, основное внимание, по всей видимости, будет приковано к первой пресс-конференции Джерома Пауэлла, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.