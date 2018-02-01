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Сейчас лучшее время приобретать депозитарные расписки X5


Рынки
Сергей Судилин
Сергей Судилин
управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал"
 
Один из крупнейших ретейлеров России, группа X5 Retail Group, в конце января 2018 года опубликовала сильные предварительные операционные результаты по итогам 2017 г. и показала относительную устойчивость, несмотря на то что год был сложным для компаний потребительского сектора.

Чистая розничная выручка в 2017 г. выросла на 25,5% г/г и составила 1,287 трлн. руб..  Выручка по формату Пятерочка показала по году рост на 29% и достигла аппетитную цифру в 1 трлн руб., это 77,8% от общей выручки.

Сильный результат 2017 г. , по мнению аналитиков ИК “Прайм Капитал”, был достигнут компанией благодаря росту LFL на 5,4% г/г., где произошло усиление роста трафика до 3,0%, но также и ослабление роста среднего чека до 2,3%, что отражает замедление темпов роста цен. Вклад в выручку роста торговых площадей на 27,4% оценивается компанией в 20,1%. В целом сеть выросла до 12 121 магазинов и 5 480 тыс. кв. метров. 

Вместе с тем в минувший понедельник, 29 января, Московская биржа приняла решение о включении ГДР X5 в котировальный список первого уровня. И уже сегодня в соответствии с правилами листинга Московской биржи начались торги глобальными депозитарными расписками X5 Retail Group.

ГДР X5 незначительно прибавляют в начале сессии. Стоимость расписки на старте составляла 2199 руб. К 10:22 МСК цена поднялась до 2200 руб. за одну ГДР.

На данный момент оцениваемый потенциал роста бумаги в перспективе года составляет примерно 37% (на базе цены открытия сегодняшнего дня), целевая цена 54,32 доллара за бумагу. В перспективе акционеры смогут увидеть дивиденды. Раньше X5 не могла позволить себе платить дивиденды, потому что у нее был существенно меньший денежный поток, а долг – выше, сейчас ситуация в корне поменялась. 

Дивидендная доходность на первом этапе будет небольшой – 2–3% годовых. В общем же, утверждение дивидендной политики X5 – позитивный сигнал для рынка.

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