Итоги января - в новый год с оптимизмом

Так, рублевый индекс Мосбиржи прибавил около 8,5%, достигнув исторического максимума 2328 пунктов, а индекс РТС увеличился примерно на 11%, достигнув 1313 пунктов – максимума с июля 2014 года. К концу месяца индексы, однако, скорректировались с достигнутых вершин. Вопреки ряду опасений, никакого кардинального решения по санкциям США против РФ принято не было – пока что все ограничилось публикацией списка лиц, на которых могут быть наложены определенные ограничения.

Нефтяные котировки при этом уверенно росли на фоне ослабления американского доллара, сокращения запасов нефти в США, а также сигналов относительно сохранения сделки ОПЕК+ как минимум до конца текущего года. Некоторые страны, участвующие в соглашении, даже высказывались за продление сделки в 2019 году. Котировки нефти Brent завершили январь повышением на 3%, а котировки WTI подскочили на 7,4%, обновив максимумы с декабря 2014 года. Ближе к концу месяца нефтяные цены, однако, поддались коррекционным настроениям и отступили от достигнутых пиков.

Рублю в январе удалось укрепить свои позиции к доллару и прибавить порядка 2,5%, что произошло в том числе ввиду падения американской валюты на мировых площадках. Инвесторы продавали доллар на фоне неоднозначных сигналов от властей США. Так, министр финансов страны Стивен Мнучин говорил о выгоде слабого доллара, а президент Дональд Трамп утверждал, что доллар должен вырасти и осуществил ряд шагов по введению протекционистской внешнеторговой политики.

Январь завершился заседанием Федеральной резервной системы США, последним для ее председателя Джанет Йеллен, которая передает бразды правления Джерому Пауэллу. ФРС ожидаемо сохранила процентные ставки без изменения и дала оптимистичные оценки состояния национальной экономики, позволяя инвесторам рассчитывать на как минимум три повышения ставки в текущем году. Доллар отреагировал на итоги заседания умеренным ростом.

Евро в январе укрепился против рубля на 0,7% ввиду уверенной позиции европейской валюты на мировых рынках и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. Заседание ЕЦБ в январе не остановило ралли евро, а глава регулятора Марио Драги сообщил, что банк не таргетирует валютный курс, открыв европейской валюте дорогу к продолжению роста.

Чего ожидать?

В новый месяц на грани “срыва”

В первой половине февраля немаловажным для инвесторов событием станет очередное заседание Банка России, которое назначено на 9 февраля. Не исключено, что, несмотря на неожиданное снижение процентной ставки в конце декабря на 50 базисных пунктов, ЦБ сократит ее еще на 25 базисных пунктов, до 7,50%. Такой исход создает потенциальные риски для рубля и мог бы оказать поддержку фондовому рынку. Вопрос с потенциальными санкциями США против госдолга РФ все еще висит в воздухе и в случае их введения будет представлять собой серьезную опасность как для рубля, так и для фондового рынка РФ.

C технической точки зрения российские индексы находятся на грани углубления коррекционного движения вниз. Так, индекс Мосбиржи при закреплении ниже 2265 пунктов может направиться в район 2210 пунктов, а индекс РТС при закреплении ниже 1260 пунктов нацелится на 1220 пунктов. В обратном случае стоит ждать обновления достигнутых в январе максимумов.

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Нефтяные котировки также находятся на грани “срыва”

Важной поддержкой для нефти Brent выступает уровень 68 долларов (его преодоление может спровоцировать падение к 63-65 долларам), а для нефти WTI – 63,50 доллара – падение ниже поставит первой целью коррекции отметку 60 долларов, а затем – 57,50 доллара. Фундаментальными причинами для нисходящей динамики мог бы стать рост запасов нефти в США после нескольких недель снижения, чего нельзя исключать в преддверии проведения технических работ на нефтеперерабатывающих заводах. Нефтедобыча в США также находится вблизи 10 млн баррелей в день и может всерьез обеспокоить инвесторов. В конце концов, перспектива сохранения сделки ОПЕК как минимум до конца текущего года уже заложена в котировки, и теперь инвесторы вполне могут искать новые поводы для покупок и стать чувствительными к негативу. Одним из поводов для всплеска новой волны оптимизма, однако, могли бы стать перебои с поставками в крупнейших нефтедобывающих странах.

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Рубль в январе демонстрировал стабильность против доллара и евро, но показал разнонаправленную динамику против указанных валют. Основными рисками для рубля в феврале выступит коррекция нефтяных цен, потенциальные санкции против РФ, а также сильное укрепление доллара или евро на мировых площадках. С технической точки зрения пара доллар/рубль в среднесрочной перспективе сохраняет склонность к снижению пока находится ниже отметки 58 руб (движения к этому уровню стоит ожидать при поступлении сильного негатива на рынок), а пара евро/рубль, напротив, склонна к росту выше 69 руб, а первой целью ее движения могут стать максимумы ноября прошлого года, расположенные в районе 71,50 руб.