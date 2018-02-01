Годовая оценка инфляции, по нашим расчетам, осталась около 2,3% г./г. Заметных изменений в последние недели не происходит – в основной массе товарных групп она находится вблизи 0-0,1% н./н. При этом от недели к неделе может меняться структура темпов роста цен. Так, фрукты и овощи на этой неделе возобновили рост (0,4% н./н. против 0% н./н. неделей ранее), но снижение цен на мясо (-0,1% н./н.), с учетом его заметной доли в ИПЦ, перевесило. Сохранение низких темпов роста цен – фактор для снижения ставки на заседании ЦБ 9 февраля). До него, скорее всего, будет опубликован отчет об инфляционных ожиданиях за январь, что поможет регулятору обосновать свое решение по ставке (мы полагаем, что отчет подтвердит позицию ЦБ).
Цены на мясо "тянут" инфляцию вниз
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