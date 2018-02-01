Цены на мясо "тянут" инфляцию вниз

Годовая оценка инфляции, по нашим расчетам, осталась около 2,3% г./г. Заметных изменений в последние недели не происходит – в основной массе товарных групп она находится вблизи 0-0,1% н./н. При этом от недели к неделе может меняться структура темпов роста цен. Так, фрукты и овощи на этой неделе возобновили рост (0,4% н./н. против 0% н./н. неделей ранее), но снижение цен на мясо (-0,1% н./н.), с учетом его заметной доли в ИПЦ, перевесило. Сохранение низких темпов роста цен – фактор для снижения ставки на заседании ЦБ 9 февраля). До него, скорее всего, будет опубликован отчет об инфляционных ожиданиях за январь, что поможет регулятору обосновать свое решение по ставке (мы полагаем, что отчет подтвердит позицию ЦБ).