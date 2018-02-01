Трамп взялся за старое и опять "кошмарит" фармацевтов

Индексы прямо с открытия основной торговой сессии рванули вверх и прибавляли вопреки более скромным прогнозам большинства аналитиков достаточно много - вплоть чуть ли не до 1% в индексе DJIA-30. Однако в преддверии выхода данных о запасах сырой нефти и решения по ставке участники рынка решили немного перестраховаться и развивать свое наступление на новые высоты не спешили. И в принципе, как показали дальнейшие события, совершенно правильно делали. Данные о запасах сырой нефти вышли просто-таки разочаровывающими - при прогнозе роста этого показателя до 3 млн. баррелей по факту мы получили рост в 6,8 млн. баррелей. Однако, несмотря на такой «подлый» удар, рынок черного золота достойно выдержал эту неприятность и после небольшой просадки в 0,5% развернулся и медленно пополз вверх, прибавив в итоге к концу торгов почти 1,5%. Короче, здесь все обошлось, и даже акции компаний сырьевого сектора почти все за малым исключением (Chesapeake Energy (CHK, -3,58%)) в среднем сумели прибавить к закрытию 0,2%.

А вот реакция участников рынка на решение FOMC ФРС США оставить ставку неизменной с последующим намеком, что уж в следующий-то раз мы обязательно ее поднимем, оказалась не такой спокойной. Сразу же после объявления решения FOMC индекс уверенно направились вниз и после часа такого спуска даже умудрились все дружно пересечь нулевую отметку и уйти в красную зону. И только в последний час торгов путем героических усилий все же удалось завершить день на положительной территории.

Главным пострадавшим по итогам вчерашнего дня стали акции компаний, работающих в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания, которые только в среднем потеряли за день 1,4% от своей капитализации. Причем данное снижение действительно не проблема какой-то отдельно взятой компании, а всего сектора в целом. Главная причина распродажи акций медицинских компаний - заявление президента Трампа, что американцы платят слишком много за рецептурные лекарства и пора этому положить конец. Как видим, участники рынка очень серьезно восприняли эти слова и считают, судя по всему, что крупнейшие медицинские компании могут понести значительный ущерб, если дело дойдет до практической реализации этих заявлений.

Из позитивных вещей по итогам вчерашних торгов следует, конечно же, прежде всего, отметить акции таких компаний, как Electronic Arts (EA, +6,96%), Advanced Micro Devices (AMD, +6,76%) и Boeing (BA, +4,93%), опубликовавшие накануне или перед самым началом торгов свои квартальные отчеты, и которые участники рынка приняли с большим энтузиазмом.

Ожидания рынка 1 февраля

Судя по всему, вчерашний испуг участников рынка после публикации решения FOMC о ставке и комментариев о сроках ее дальнейшего повышения, носил исключительно краткосрочный характер. Все же следует учитывать, что ВСЁ ХОРОШО! И поэтому, почему бы не продолжить гнать рынок наверх? Тем более что большинство акций чуток подешевели и стали более привлекательными, чем 3 дня назад. Позитивному взгляду на рынок способствует и общая обстановка - и на финансовых, и на сырьевых рынках. И те, и другие сегодня в первой половине дня уверенно растут и не оставляют никаких сомнений любым скептикам, которые могут сомневаться в продолжении восходящего тренда.

Вышедшая вчера ночью по окончании торгов отчетность от целого ряда ведущих компаний хоть и не принесла каких-то феерических взлетов (а хотелось бы!), но была, по крайней мере в целом, вполне достойной и в очередной раз подтверждающей, что американский бизнес продолжает успешно развиваться и идти вперед.

Кроме общего позитива, который мы наблюдаем в первой половине дня, очень многие участники рынка будут ждать еще одной порции позитива от отчетности компаний, которые можно было бы обозначить как рейтинг высшей категории - тремя большими буквами А. От отчетности Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Alphabet (GOOGL) ждут только хорошего. Особенно от последних двух. И у нас действительно есть шансы увидеть отчетность этих крупнейших в мире по капитализации компаний соответствующую ожиданиям и аналитиков, и большинства участников рынка.

Так что сегодняшние торги должны пройти в спокойной, деловой, и главное позитивной обстановке с умеренным ростом котировок фактически по всем секторам где-то в пределах 0,5%. Единственно, вполне возможно, что вчерашнее давление на акции медицинских компаний может сегодня еще и сохраниться. Хотя с другой стороны, вполне возможно, что найдется достаточно много желающих купить эти сильно подешевевшие вчера акции и тогда мы увидим строго противоположный эффект. Buy the dips!