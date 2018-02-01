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Госбумаг на всех не хватило: аукцион ОФЗ прошел по цене выше вторичного рынка


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Как мы и ожидали, низкий объем предложения (30 млрд руб.) при сохранившемся высоком спросе (108,3 млрд руб.) создал ажиотаж, в результате размещение прошло по доходностям заметно ниже (на 4-7 б.п.) вторичного рынка за день до аукциона (YTM 7,52% по 15-летним ОФЗ 26221 и YTM 7,12% по 7-летним ОФЗ 26222).

Неудовлетворенный спрос (в т.ч. за счет погашения ОФЗ 25081 на 150 млрд руб.) привел к снижению доходности 26222 до YTM 7,09%. Активизации покупок способствовала публикация т.н. "кремлевского доклада", который существенно понизил вероятность введения санкций на госдолг РФ. С точки зрения нерезидентов, потенциал для ценового роста обусловлен высоким уровнем реальных процентных ставок (484 б.п. по 10-летним ОФЗ) в сравнении с другими GEM (выше только у Бразилии, но РФ отличается более стабильной внутриполитической ситуацией и сильными финансовыми показателями, высоким текущим счетом и низким бюджетным дефицитом). Но стоит отметить, что высокая реальная доходность обусловлена не высокими номинальными ставками (в РФ они одни из самых низких), а минимальной инфляцией. Мы ждем восстановления инфляции во 2П до 4,3%, что означает снижение реальной доходности 10-летних ОФЗ до 295 б.п. Кстати говоря, во многих GEM инфляция уже начала восстановление от локальных минимумов (зафиксированных в 2017 г.): так, инфляция в Индии выросла с 1,5% в июне до 5,2% в декабре. Кроме того, благодаря ралли в ОФЗ их спреды к кривой валютных свопов сузились (по 10-летним бумагам на 20 б.п. с >150 б.п. до 135 б.п.) к своим годовым средним значениям. В этой связи ОФЗ не выглядят дешевыми (хотя некоторый потенциал 25-50 б.п. для снижения доходностей длинных бумаг сохраняется).

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